NFL: Kansas City Chiefs ziehen um - nach Kansas

Die Kansas City Chiefs verlassen das Arrowhead Stadium und den Bundesstaat. Kansas unterstützt den Bau eines Dome.

Mit den Kansas City Chiefs verbindet jeder NFL-Fan - abseits der Spieler Patrick Mahomes und Travis Kelce - den Tomahawk-Chop im Arrowhead Stadium.

Doch das traditionsreiche Stadion hat spätestens 2031 ausgedient. Die Chiefs haben ein neues Zuhause gefunden und verlassen sogar den Bundesstaat. Wie Besitzer Clark Hunt auf einer Pressekonferenz mitteilte, wollen die Chiefs in sechs Jahren in einem Dome in Wyandotte County, westlich von Kansas City, spielen.

Wie Hunt bestätigte, beteiligt ich der Staat Kansas an dem rund drei Milliarden Dollar teuren Stadionbau, der eben ein Dach besitzen soll.

In Olathe, Kansas, rund 30 Meilen südwestlich von Kansas City soll dazu ein neues Trainingsgelände des Klubs entstehen. Das neue Zuhause ist dann im Bundesstaat Kansas beheimatet. Aktuell liegen Stadion und Trainings Facility im Bundesstaat Missouri.