- Anzeige -
- Anzeige -
NFL

NFL: Kansas City Chiefs ziehen um - nach Kansas

  • Aktualisiert: 22.12.2025
  • 23:04 Uhr
  • ran.de

Die Kansas City Chiefs verlassen das Arrowhead Stadium und den Bundesstaat. Kansas unterstützt den Bau eines Dome.

Mit den Kansas City Chiefs verbindet jeder NFL-Fan - abseits der Spieler Patrick Mahomes und Travis Kelce - den Tomahawk-Chop im Arrowhead Stadium.

Doch das traditionsreiche Stadion hat spätestens 2031 ausgedient. Die Chiefs haben ein neues Zuhause gefunden und verlassen sogar den Bundesstaat. Wie Besitzer Clark Hunt auf einer Pressekonferenz mitteilte, wollen die Chiefs in sechs Jahren in einem Dome in Wyandotte County, westlich von Kansas City, spielen.

Wie Hunt bestätigte, beteiligt ich der Staat Kansas an dem rund drei Milliarden Dollar teuren Stadionbau, der eben ein Dach besitzen soll.

In Olathe, Kansas, rund 30 Meilen südwestlich von Kansas City soll dazu ein neues Trainingsgelände des Klubs entstehen. Das neue Zuhause ist dann im Bundesstaat Kansas beheimatet. Aktuell liegen Stadion und Trainings Facility im Bundesstaat Missouri.

- Anzeige -
- Anzeige -

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
- Anzeige -

Kansas City liegt zu Teilen im Bundesstaat Missouri sowie im Bundesstaat Kansas. US-Präsident Donald Trump hatte beim Super Bowl-Gewinn der Chiefs im Jahr 2020 fälschlicherweise über Twitter zunächst dem Staat Kansas gratuliert, ehe er den Tweet löschte und den Bewohnern von Missouri seine Glückwünsche aussprach.

Mehr News und Videos

NFL-Fans rösten Golf-Influencerin Paige Spiranac: "Echter Abturner"

  • Video
  • 01:39 Min
  • Ab 0
NFL, American Football Herren, USA Los Angeles Chargers Offseason Workout May 20, 2025; El Segundo, CA, USA; Los Angeles Chargers linebacker Denzel Perryman looks on at press conference, PK, Presse...
News

Liga zieht Perryman aus dem Verkehr

  • 22.12.2025
  • 21:08 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Miami Dolphins at Washington Commanders Dec 3, 2023; Landover, Maryland, USA; Miami Dolphins quarterback Tua Tagovailoa (1) talks with Dolphins head coach Mike Mc...
News

McDaniel soll bleiben – Tua zu den Raiders?

  • 22.12.2025
  • 21:04 Uhr

NFL: Kryptischer Post! Denkt Tom Brady an Gisele Bündchen?

  • Video
  • 01:31 Min
  • Ab 0

NFL: Jaguars-Star mit Mega-Hurdle - obwohl er gar nicht spielt

  • Video
  • 02:48 Min
  • Ab 0
imago images 1070431777
News

So haben sich die Lions ihr Loch selbst geschaufelt

  • 22.12.2025
  • 16:42 Uhr
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 22.12.2025
  • 16:21 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 22.12.2025
  • 16:18 Uhr
imago images 1070563937
News

Playoff Picture: Bears jagen Seahawks - Schock für Bucs

  • 22.12.2025
  • 14:25 Uhr

NFL: D.K. Metcalf schlägt Lions-Fan ins Gesicht

  • Video
  • 01:05 Min
  • Ab 0