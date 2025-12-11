- Anzeige -
Zwei NFL-Spiele samstags

NFL: Week 17 final festgelegt - Planungen für Weihnachtswoche mit Samstags-Double-Header bekannt

  • Veröffentlicht: 11.12.2025
  • 07:38 Uhr
  • ran.de

Die NFL hat die finale Planung für NFL Woche 17 bekanntgegeben. Nun steht auch fest, wer den Double-Header am Samstag spielen wird.

Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christkind, sondern spielt die NFL auch in der Weihnachtswoche professionellen Football. Dieses Mal in Week 17, die am 25. Dezember startet.

Am ersten Weihnachtsfeiertag (Donnerstag) werden bekanntermaßen die Dallas Cowboys at Washington Commanders (19 Uhr), die Detroit Lions at Minnesota Vikings (22:30 Uhr) und die Denver Broncos at Kansas City Chiefs (2:15 Uhr) aufeinandertreffen.

Nun gab die NFL bekannt, wer den Double-Header am Samstag (27. Dezember) spielen wird. Dort werden zunächst die Houston Texans at Los Angeles Chargers (22:30 Uhr) antreten, ehe in der Nacht noch die Baltimore Ravens at Green Bay Packers um 2 Uhr aufeinandertreffen werden.

NFL in den USA mit Top-Einschaltquoten

Die weiteren Partien des vorletzten NFL-Spieltags finden wie gewohnt am Sonntag und Montag statt.

In den USA sorgen die NFL-Partien jährlich für die höchsten TV-Einschaltquoten des Jahres. Seit Saisonstart befinden sich 46 NFL-Partien unter den 50 meistgesehenen Sendungen im US-TV.

