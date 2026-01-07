NFL - KI tippt die Playoffs: Dieses Team holt den Super Bowl

Wer geht als Sieger aus dem 60. Super Bowl hervor? Aktuell gibt es keinen klaren Topfavoriten, doch eine KI hat bereits alle Playoff-Spiele simuliert. Von Maximilian Kayser Die NFL Playoffs versprechen in diesem Jahr einiges an Spannung. Einige Teams, die vor ein paar Monaten noch als Favoriten gehandelt wurden, sind nicht mehr dabei - darunter die Baltimore Ravens, die Detroit Lions und auch die Kansas City Chiefs. Highlights und Relives der NFL kostenlos auf Joyn streamen Einen klaren Topfavoriten gibt es aktuell nicht, wobei die beiden besten Teams der Regular Seasen, die Denver Broncos und die Seattle Seahawks, in den Playoffs natürlich die beste Ausgangslage haben. Los geht es mit dem Wild Card Weekend vom 10. bis zum 13. Januar.

Doch wer holt sich am Ende die Vince Lombardi Trophy? Das fragte "USA Today Sports" nun die KI Microsoft Copilot. Der virtuelle Assistent simulierte alle Playoff-Spiele sowie den Super Bowl selbst - sogar einen SB-MVP wählte die künstliche Intelligenz aus.

Conference Championship: Bills werden AFC-Champions Mittlerweile ist klar: Copilot mag Josh Allen. So sieht es auch in den Conference-Championship-Spielen aus: Buffalo Bills (6) - New England Patriots (2): 27:23

Seattle Seahawks (1) - Philadelphia Eagles (3): 24:20 Für die Bills geht es als sechster Seed in den Super Bowl - der Grund sei wieder die "Erfahrung in Situationen mit hohem Druck". Die Defense der Patriots werde es zwar zu einem engem Spiel machen, doch die Bills haben laut KI ein "höheres Limit".

NFL Power Ranking vor den Playoffs: Top-Seeds Denver Broncos und Seattle Seahawks nicht ganz vorne dabei 1 / 15 © UPI Photo NFL Power Ranking vor der Wild Card Round

18 Teams haben Ferien, nur noch 14 sind übrig und kämpfen im Playoff-Turnier um den Einzug in den Super Bowl. Aber wer hat dabei die besten Karten? ran präsentiert das Power Ranking vor dem ersten Playoff-Spieltag. © 2024 Getty Images Platz 14: Carolina Panthers (Vorwoche: 19)

Die Panthers springen fünf Plätze nach oben - und damit auf den letzten Platz. Klingt paradox, ist aber so. Trotz Niederlage gegen die Tampa Bay Buccaneers mogelte sich Carolina in die Postseason, trotz negativer Bilanz. Sie gehen zwar als Außenseiter ins Rennen, aber die Rams haben sie in der Regular Season Zuhause geschlagen. © IMAGO/Imagn Images Platz 13: Pittsburgh Steelers (Vorwoche: 14)

Ähnlich knapp haben sich die Pittsburgh Steelers in die Playoffs geschoben, ein verschossenes Field Goal des Kickers Tyler Loop von den Baltimore Ravens besorgte am Ende den Sieg in der AFC North. Davor gab es eine schwache Leistung gegen die Browns. Aber immerhin: DK Metcalf kommt zurück. © Getty Images Platz 12: Green Bay Packers (Vorwoche: 13)

Ja, die Green Bay Packers haben gegen die Minnesota Vikings nur ihre Backups spielen lassen. Dennoch geht niemand gerne mit drei Niederlagen in Serie in die Playoffs. Vor allem besorgniserregend: Jordan Love hat vor drei Wochen zuletzt ein Spiel gemacht. Am liebsten wollen Teams eingespielt in die Postseason gehen. © USA TODAY Network Platz 11: Los Angeles Chargers (Vorwoche: 11)

Auch die Chargers verzichteten darauf, ihre Starter spielen zu lassen. Trotzdem haben es die Backups gegen die Denver Broncos gut gemacht. Spricht das nun für die zweite Garde der Chargers oder gegen die erste Garde der Broncos? © ZUMA Press Wire Platz 10: Chicago Bears (Vorwoche: 7)

Die Starter nicht geschont haben die Chicago Bears - umso besorgniserregender war die Performance gegen die Detroit Lions. Der Divisionsrivale aus Michigan schaffte es, das Laufspiel mehr oder minder kaltzustellen. Die Lions haben gezeigt, wie man gegen die Bears spielen muss, um zu gewinnen. Die Frage ist: Haben die Packers das Personal dazu? © ZUMA Press Wire Platz 9: Houston Texans (Vorwoche: 9)

Nächster Sieg für die Houston Texans, doch einer mit Beigeschmack: Beim 38:30 gegen die Indianapolis Colts hat die sonst so hochgelobte Defense kratergroße Lücken hinterlassen und Rookie Riley Leonard wie einen Pro Bowler aussehen lassen. Das ist nicht das, was sich Fans erhofft haben. © 2025 Getty Images Platz 8: Philadelphia Eagles (Vorwoche: 10)

Auch die Eagles ließen Starter bei der Niederlage gegen die Commanders auf der Bank, weil der dritte Seed der NFC quasi fix war. Gegen die San Francisco 49ers könnte das ein Vorteil sein, gerade mit dem langsam wieder in Schwung kommenden Laufspiel. © USA TODAY Network Platz 7: Los Angeles Rams (Vorwoche: 5)

Vor einigen Wochen noch an Platz eins, jetzt nur noch Siebter. Die Los Angeles Rams haben sich über die vergangenen Wochen einige Fehler erlaubt. Zwar gewann LA am Ende klar gegen die Cardinals, mit allen Startern taten sie sich jedoch lange schwer. Dazu zwei vermeidbare Pleiten gegen die Falcons und Seahawks vorher. Wir haben berechtigte Zweifel am Team von Sean McVay. © ZUMA Press Wire Platz 6: San Francisco 49ers (Vorwoche: 3)

Von drei auf sechs: Das liegt nicht einmal zwingend an der harmlosen Offense der 49ers gegen die Seattle Seahawks, sondern an den Verletzungen, die schlichtweg immer mehr werden. Die 49ers haben den wohl schwersten Pfad auf dem Weg zu einem möglichen Heim-Super-Bowl. © Getty Platz 5: Denver Broncos (Vorwoche: 4)

Es ist regelrecht bemerkenswert, wie es die Denver Broncos Woche für Woche schaffen, sich dem Niveau des Gegners anzupassen. Sowohl positiv als auch negativ. Gegen die Backups der Chargers gab es nur einen vergleichsweise knappen Sieg. Wir haben Bedenken vor den Playoffs. © ZUMA Press Wire Platz 4: Buffalo Bills (Vorwoche: 8)

Die Backups der Buffalo Bills machten einen guten Job gegen die New York Jets. Was aber wirklich heraussticht: Auch ohne Josh Allen kann dieses Team Punkte erzielen, und zuvor gegen die Eagles zeigte die Defense, dass sie auch heroisch Punkte verhindern kann. © Icon Sportswire Platz 3: Jacksonville Jaguars (Vorwoche: 6)

Mit acht Siegen in Serie spazieren die Jacksonville Jaguars in die Playoffs, die Tennessee Titans waren nur ein Lieferant für Selbstvertrauen für das Team von Liam Coen. Die Partie gegen die Buffalo Bills wird ein wahres Highlight werden! © Imagn Images Platz 2: Seattle Seahawks (Vorwoche: 2)

Wir sind ehrlich: Der einzige Grund, warum die Seahawks nicht auf Platz eins liegen, ist - man muss es so hart sagen - Sam Darnold. Auf jeder anderen Position sind die Seahawks top, die Defense ist die wohl beste der Liga. Aber seit Woche elf spielt Darnold unterdurchschnittlichen Football und Quarterback ist nun einmal die wichtigste Position. Deshalb geht Platz eins ... © Imagn Images Platz 1: New England Patriots (Vorwoche: 1)

... an den statistisch besten Quarterback der Regular Season, Drake Maye und die New England Patriots. Die haben gegen die Miami Dolphins einmal kurz die Muskeln spielen lassen und die Fins mit 38:10 abgefrühstückt. Nebenbei zeigten sich die Offensive Line sowie das Laufspiel deutlich verbessert. Dass man ein Spiel mit 129er Passer Rating von Maye als fast selbstverständlich ansieht und das kaum thematisiert, zeigt nur, wie gut er eigentlich ist.

Im Duell zwischen Seattle und Philadelphia sieht Copilot die Seahawks dank ihrer Defense vorne: Es sei die definierende Einheit" der NFC. Die hohe Passqualität von Sam Darnold soll laut KI gegen die Eagles reichen.

