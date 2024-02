NFL: Kicker-Legende Robbie Gould findet neuen Job

Anzeige

Nach seinem Karriereende in der NFL findet Kicker-Legende Robbie Gould eine neue Aufgabe.

Robbie Gould kehrt auf das Spielfeld zurück, wenn auch nicht in seiner ursprünglichen Funktion. Die Kicker-Legende, die 18 Jahre lang in der NFL aktiv war, hat einen neuen Job.

Erst kürzlich hatte der 41-Jährige seine Karriere in der besten Football-Liga der Welt beendet, nun wird der Footballer Head Coach an der Rolling Meadows High School im US-Bundesstaat Illinois. Das gab die Schule offiziell bekannt.

Zu tun gibt es für Gould dort einiges. Seit 2019 schloss das Football-Team der High School keine Saison mehr mit einer positiven Bilanz ab. Die Spielzeit 2023 endete mit nur zwei Siegen bei sieben Niederlagen.

Von 2005 bis 2015 spielte der Kicker für die Chicago Bears und ist Teil der "100 Greatest Bears of All-Time". Im Anschluss verbrachte Gould ein Jahr bei den New York Giants, ehe er von 2017 bis 2022 in Diensten der San Francisco 49ers stand.