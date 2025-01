Einige Fans der Minnesota Vikings werden wohl im Ford Field der Detroit Lions zu sehen sein und ihr Team unterstützen - dank der Franchise selbst.

Zum Ende der Regular Season steht in der NFL ein wahrhaftiges Kracher-Spiel an. Die Detroit Lions empfangen am frühen Montagmorgen (ab 02:20 Uhr im Liveticker) die Minnesota Vikings.

Die beiden Franchises duellieren sich in Woche 18 um den ersten Platz in der NFC und die damit einhergehende Bye Week in der Wild Card Round.

Für beide Teams geht es dementsprechend um enorm viel - alle Register werden gezogen, um sich einen Vorteil zu verschaffen.

Im Falle der Vikings bedeutet dies, dass Minnesota rund 1.900 Tickets für das Auswärtsspiel auf dem Zweitmarkt erworben hat. Und das wohl zum stolzen Preis von knapp zwei Millionen US-Dollar.

Rund 1.000 US-Dollar hat jedes Ticket gekostet, die Franchise hat die Kosten dafür in die Hand genommen und daraufhin ihren Dauerkarten-Inhabern die Tickets für weitaus weniger Geld angeboten.