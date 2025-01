Jordan Whitehead ist am Samstag bei einem Autounfall verletzt worden. In dieser Saison wird der Safety wohl nicht mehr für die Tampa Bay Buccaneers auflaufen können.

Safety Jordan Whitehead von den Tampa Bay Buccaneers wurde bei einem Verkehrsunfall verletzt. Wie die Franchise bekannt gab, war der 27-Jährige am Samstagmorgen gerade auf dem Weg zum Trainingsgelände.

Der Spieler wurde daraufhin auf die Reserve/Non-Football Injury List gesetzt und verpasst damit das abschließende Spiel der Regular Season gegen die New Orleans Saints, bei dem es für die Bucs um die Playoff-Teilnahme geht.

Laut Rick Stroud von der "Tampa Bay Times" wird der Safety einige Wochen ausfallen, auch wenn er alles in allem "okay" sei. Whitehead hatte erst in Week 17 sein Comeback gegeben, nachdem er infolge einer in Week 12 erlittenen Brustverletzung von den Bucs auf die Injured Reserve List gesetzt worden war und vier Partien verpasst hatte.

In dieser Saison kommt der ehemalige Profi der New York Jets auf 79 Tackles und drei verteidigte Pässe in zwölf Einsätzen. Als Ersatz beförderte Tampa Bay bereits Ryan Neal aus dem Practice Squad in den 53er Kader.