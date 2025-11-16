Kris Boyd ist während eines Restaurantbesuchs niedergeschossen worden. Einem Bericht zufolge soll es zuvor zu einem Streit gekommen sein.

Kris Boyd von den New York Jets hat bei einem Restaurantbesuch in Manhattan laut Medienberichten eine Schussverletzung erlitten und befindet sich in einem stabilen, aber kritischen Zustand. Das teilte das New York Police Department "ESPN" mit.

Der Vorfall soll sich am Sonntag um 2 Uhr morgens ereignet haben, der 29-Jährige wurde laut "New York Post" nach einem Streit vor dem Restaurant im Bauch getroffen. Über die Auseinandersetzung wurden zunächst keine weiteren Einzelheiten bekannt.

Die Jets, bei denen Boyd im Frühjahr 2025 unterschrieben hat, konnten und wollten in einem ersten Statement noch keine näheren Details verkünden. "Wir sind über die Situation um Kris Boyd informiert und werden zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Kommentare abgeben", schrieb die Franchise nur.