Anzeige
NFL

NFL: Kris Boyd von den New York Jets nach Schussverletzung in kritischem Zustand

  • Aktualisiert: 16.11.2025
  • 19:42 Uhr
  • SID

Kris Boyd ist während eines Restaurantbesuchs niedergeschossen worden. Einem Bericht zufolge soll es zuvor zu einem Streit gekommen sein.

Kris Boyd von den New York Jets hat bei einem Restaurantbesuch in Manhattan laut Medienberichten eine Schussverletzung erlitten und befindet sich in einem stabilen, aber kritischen Zustand. Das teilte das New York Police Department "ESPN" mit.

Der Vorfall soll sich am Sonntag um 2 Uhr morgens ereignet haben, der 29-Jährige wurde laut "New York Post" nach einem Streit vor dem Restaurant im Bauch getroffen. Über die Auseinandersetzung wurden zunächst keine weiteren Einzelheiten bekannt.

Die Jets, bei denen Boyd im Frühjahr 2025 unterschrieben hat, konnten und wollten in einem ersten Statement noch keine näheren Details verkünden. "Wir sind über die Situation um Kris Boyd informiert und werden zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Kommentare abgeben", schrieb die Franchise nur.

Anzeige
Anzeige
August 22, 2025: Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) throws a pass during an NFL, American Football Herren, USA preseason football game against the Chicago Bears at GEHA Field at Ar...

Kein NFL-Highlight verpassen! Alle Zusammenfassungen gibt es auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

Anzeige
Anzeige

Polizei sucht wohl nach Mann in blauem BMW

Zunächst gab es noch keine genaueren Informationen in Bezug auf den Täter und ein Motiv für die Tat. Den US-amerikanischen Berichten zufolge wurde zunächst noch niemand festgenommen.

Es läuft jedoch eine polizeiliche Fahndung nach einem unbekannten Mann, der in einem blauen BMW geflohen sein soll. Dieser steht offenbar in Verbindung mit der Schießerei. In welcher Beziehung Boyd und der Verdächtige zueinander stehen, blieb unklar.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Jets-Profi Boyd niedergeschossen: Saisonaus wegen Schulterverletzung

Für Jets-Neuzugang Boyd war die NFL-Saison wegen einer Schulterverletzung, die er in der Vorbereitung erlitt, vorbei bevor sie begonnen hatte. Dies ist aber gewissermaßen nichtig im Vergleich zu der kritischen Lage, in der er sich nun befinden soll.

Nun geht es einzig und alleine darum, dass der langjährige NFL-Profi seine schwere Verletzung übersteht und eine vollständige Genesung erfährt.

Zuvor lief der Special-Teams-Spieler für die Minnesota Vikings, die Arizona Cardinals und die Houston Texans auf.

Mehr aus der NFL
2245834311
News

Kommentar: Europa hat sich noch mehr NFL-Spiele verdient

  • 16.11.2025
  • 18:56 Uhr
Niederlage für Brandon Coleman (M.) und Washington
News

Krimi im Bernabéu: Pleite für Coleman und die Commanders

  • 16.11.2025
  • 18:56 Uhr
2246975466
News

NFL Madrid Game: Fans retten müdes Spiel mit Mega-Stimmung

  • 16.11.2025
  • 18:45 Uhr
Mandatory Credit: Photo by Joe Toth BPI Shutterstock (5212756i) A Miami Dolphins fan tries to drink a beer through his helmet during the NFL, American Football Herren, USA Week 4 game between Miami...

NFL: Bier teurer als in Berlin! Das kosten Speis und Trank in Madrid

  • Galerie
  • 16.11.2025
  • 15:33 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 heute live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 16.11.2025
  • 15:31 Uhr

NFL: Extreme Verwandlung! Bernabeu wird zum "SciFi-Stadion"

  • Video
  • 01:20 Min
  • Ab 0
Nächster Rückschlag für Russell Wilson
News

Nur noch Nummer 3: Giants degradieren Wilson

  • 16.11.2025
  • 13:05 Uhr
New York Jets v New England Patriots
News

Henderson-Hype: Die Patriots müssen sich entscheiden

  • 16.11.2025
  • 13:02 Uhr
imago images 1066781184
News

Kommentar: AJ Browns Ego gefährdet die Eagles

  • 16.11.2025
  • 13:01 Uhr
imago images 1069049628
News

NFL: Berlin-Spiel mit starken TV-Zahlen in den USA

  • 16.11.2025
  • 13:00 Uhr