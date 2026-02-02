Im vergangenen Jahr fand im Stadion von Real Madrid erstmals ein NFL-Spiel in Spanien statt. Wie die Liga nun ankündigte, werden in den nächsten Jahren weitere Spiele im Bernabeu folgen. Am 16. November 2025 fand in Madrid das erste NFL-Spiel in Spanien statt, die Miami Dolphins schlugen als Gastgeber die Washington Commanders in Overtime mit 16:13. Vor allem die gute Stimmung bleibt von dem Spiel in Erinnerung, 78.610 NFL-Fans feierten eine Football-Party im Bernabeu-Stadion von Fußball-Klub Real Madrid. Auf die gelungene Premiere werden weitere Spiele in der spanischen Hauptstadt folgen, das teilte die NFL am Montag mit. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn Die Football-Liga hat eine mehrjährige Partnerschaft mit der Stadt Madrid und der Comunidad de Madrid ab der Saison 2026 geschlossen, um reguläre Saisonspiele im Stadion von Real Madrid auszutragen.

NFL in Madrid: "Ehre und Privileg für Real" "Das NFL-Spiel 2025 in Madrid im Bernabeu war ein entscheidender Moment für den Sport in Spanien, und wir freuen uns, bestätigen zu können, dass wir 2026 im Rahmen einer mehrjährigen Partnerschaft mit der Stadt Madrid, der Comunidad de Madrid und Real Madrid C.F. zurückkehren werden, um ein reguläres Saisonspiel auszutragen", sagte Rafa De Los Santos, Country Manager der NFL Spanien. "Es ist eine Ehre und ein Privileg für Real Madrid, die NFL erneut im Bernabeu-Stadion begrüßen zu dürfen", sagte Emilio Butragueño, Direktor für institutionelle Beziehungen bei Real Madrid. "Vor einigen Monaten haben wir ein historisches erstes NFL-Spiel in Madrid erlebt, und diese neue Vereinbarung ermöglicht die Fortsetzung der Allianz zwischen unserem Verein, Comunidad de Madrid, dem Stadtrat und der NFL, wodurch das Image unserer Hauptstadt und Spaniens weltweit gestärkt wird. Der Umbau des Bernabeu-Stadions ist ein wichtiger Impuls dafür, dass der Sport auch weiterhin eine verbindende Kraft für Millionen von Fans auf allen Kontinenten bleibt", fuhr der frühere Stürmer der Königlichen fort.

