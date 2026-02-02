- Anzeige -
- Anzeige -
NFL International Games

New Orleans Saints: Gegner und Datum für Spiel in Paris stehen offenbar fest

  • Veröffentlicht: 02.02.2026
  • 12:16 Uhr
  • Christian Stüwe

Vor einigen Wochen schien das historische erste Spiel der NFL in Frankreich noch auf der Kippe zu stehen. Nun wurden Details zum Gastspiel der New Orleans Saints bekannt.

Noch vor wenigen Wochen hatte es so ausgesehen, als ob das für 2026 geplante erste NFL-Spiel in Frankreich ins Wasser fallen könnte.

Doch nun soll es große Fortschritte in den Verhandlungen gegeben haben, der Gegner des Heimteams New Orleans Saints, das Datum und der Austragungsort sollen feststehen.

Demnach spielen die Saints am 25. Oktober im Stade de France gegen die Cleveland Browns. Das berichtet das französische Sportportal "RMC Sport".

Die offizielle Bestätigung der NFL steht zwar noch aus, aber mittlerweile deutet vieles darauf hin, dass die Frankreich-Premiere der besten Football-Liga der Welt an diesem Tag über die Bühne gehen wird.

- Anzeige -
- Anzeige -

NFL-Premiere im Stade de France

Für die Saints wäre es das erste internationale Heimspiel, seit sie 2022 in London gegen die Minnesota Vikings angetreten sind.

Das 81.338 Zuschauerinnen und Zuschauern Platz bietende Stade de France in der Pariser Vorstadt Saint-Denis würde einen würdigen Rahmen für die historische Frankreich-Premiere der NFL bieten.

Sollte das Datum stimmen, würde das Spiel gegen die Browns in Week 8 der kommenden NFL-Saison stattfinden.

Die NFL will in der kommenden Saison bis zu neun Spiele im Ausland ausrichten. Auch die deutschen Football-Fans dürfen sich freuen: In der Allianz Arena in München wird erneut ein Spiel ausgetragen.

- Anzeige -
Mehr News und Videos
imago images 1069303416
News

NFL kündigt mehrere Spiele im Stadion von Real Madrid an

  • 02.02.2026
  • 14:42 Uhr
New England quarterback Drake Maye (10) drops back to pass during an NFL, American Football Herren, USA Divisional round playoff game against the Houston Texans at Gillette Stadium in Foxborough, M...
News

NFL Playoffs: Wer zeigt Super Bowl 2026? TV-Übertragung, Livestream und Ticker

  • 02.02.2026
  • 14:19 Uhr
Tampa Bay Buccaneers v Los Angeles Rams - NFL 2025
News

NFL: Historischer Milliarden-Deal mit ESPN!

  • 02.02.2026
  • 14:16 Uhr
NFL kehrt nach Madrid zurück
News

NFL spielt weiter in Madrid: "Mehrjährige Partnerschaft"

  • 02.02.2026
  • 14:13 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LIX-Host Committee Handoff press conference, PK, Pressekonferenz Feb 10, 2025; New Orleans, LA, USA; A Wilson official NFL Duke football with the Super...
News

Super Bowl 2026: Green Day tritt bei Eröffnungszeremonie auf

  • 02.02.2026
  • 14:04 Uhr

NFL - Super Bowl: Patriots-Star sorgt bei Landung für Aufsehen

  • Video
  • 01:03 Min
  • Ab 0
imago images 0836114849
News

Bad Bunny im Super Bowl: Warum zieht die NFL das durch?

  • 02.02.2026
  • 11:53 Uhr
Pro Bowl Logo
News

NFL: Pro Bowl Games 2026 live - Das All-Star-Game der NFL im TV und Stream

  • 02.02.2026
  • 11:32 Uhr
imago images 1071258061
News

Vikings machen Flores offenbar zum bestbezahlten Coordinator

  • 02.02.2026
  • 10:10 Uhr
Los Angeles Chargers v Denver Broncos - NFL 2025
News

Kommentar: Nicht alles gut - Broncos ziehen die richtigen Schlüsse

  • 02.02.2026
  • 09:49 Uhr