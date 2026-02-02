Vor einigen Wochen schien das historische erste Spiel der NFL in Frankreich noch auf der Kippe zu stehen. Nun wurden Details zum Gastspiel der New Orleans Saints bekannt.

Noch vor wenigen Wochen hatte es so ausgesehen, als ob das für 2026 geplante erste NFL-Spiel in Frankreich ins Wasser fallen könnte.

Doch nun soll es große Fortschritte in den Verhandlungen gegeben haben, der Gegner des Heimteams New Orleans Saints, das Datum und der Austragungsort sollen feststehen.

Demnach spielen die Saints am 25. Oktober im Stade de France gegen die Cleveland Browns. Das berichtet das französische Sportportal "RMC Sport".

Die offizielle Bestätigung der NFL steht zwar noch aus, aber mittlerweile deutet vieles darauf hin, dass die Frankreich-Premiere der besten Football-Liga der Welt an diesem Tag über die Bühne gehen wird.