Offensive Lineman Leander Wiegand ist Teil des International Pathway Program (IPP) und hat beim Event am Campus der University of South Florida den Bestwert im Bankdrücken aufgestellt.

Der 25-Jährige kam bei einem Gewicht von 102 kg auf 38 Wiederholungen und ist damit das stärkste aller NFL-Nachwuchstalente vor dem Draft 2025.

Der Abstand zur Konkurrenz war gewaltig. TJ Maguranyanga aus Simbabwe mit 26 Wiederholungen und der aus Großbritannien/Sambia stammende Mapalo "Maz" Mwansa mit 25 waren beim IPP-Pro Day deutlich abgeschlagen noch die besten.

Und auch die Top-Talente vom College konnten beim NFL Scouting Combine in Indianapolis, Indiana nicht ansatzweise mit Wiegand mithalten. Guard Luka Kandra von der University of Cincinnati kam mit 33 Wiederholungen noch am nächsten heran.