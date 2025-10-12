- Anzeige -
NFL live: TV-Übertragungen, Stream und Ticker - alle Infos im Überblick

  • Aktualisiert: 16.12.2025
  • 08:44 Uhr
  • ran.de

Die NFL-Saison 2025 läuft. Hier erfahrt ihr alles zum Zeitplan, wo ihr die NFL-Spiele live sehen könnt und wo ihr Highlights und Liveticker findet.

Die NFL-Saison 2025/26 hat mit dem Season Opener zwischen den Philadelphia Eagles und den Dallas Cowboys begonnen und endet mit dem Super Bowl 2026 am 8. Februar im Levi’s Stadium.

August 22, 2025: Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) throws a pass during an NFL, American Football Herren, USA preseason football game against the Chicago Bears at GEHA Field at Ar...

Kein NFL-Highlight verpassen! Alle Zusammenfassungen gibt es auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

Hier  findet ihr alle Informationen zu Free-TV-Übertragungen, Livestreams und Liveticker für die NFL Preseason, Regular Season und Playoffs. Verfolgt Stars wie Patrick Mahomes, Amon-Ra St. Brown und Rookies wie Cam Ward oder Jaxson Dart live!

Wo läuft die NFL 2025/26? Free-TV und Livestream im Überblick

Die NFL begeistert Fans in Deutschland mit zahlreichen Übertragungsoptionen. Im Free-TV zeigen RTL und NITRO bis zu drei Spiele pro Woche, inklusive Kickoff Game, Deutschland-Spiel, Playoffs und Super Bowl LX.

Livestream:

  • NFL Game Pass: Alle Spiele live im US-Originalton (kostenpflichtiges Abo notwendig).
  • RTL+: Exklusive Livestreams, z. B. ein Spiel pro Woche um 19 Uhr (kostenpflichtiges Abo notwendig).
  • DAZN: Alle Nachtspiele (1:00 Uhr, 4:25 Uhr), "RedZone"-Konferenz, zwei exklusive Sonntagsspiele (kostenpflichtiges Abo notwendig)
  • ran.de und Joyn: Kostenloser 24/7-Livestream des NFL Networks - mit Highlights, Relives, Hintergrundberichten und mehr. Dazu findet ihr immer Highlights zu allen Preseason und Regular-Season-Spielen, sowie zu allen Playoff-Partien.
  • Zudem gibt es auf ran.de Liveticker zu allen Spielen und einen Konferenz-Liveticker

Regular Season 2025/26: Live bei RTL, DAZN und ran.de

Die Regular Season hat am 4. September 2025 mit dem Kickoff Game zwischen den Philadelphia Eagles und den Dallas Cowboys begonnen.

RTL/NITRO zeigen bis zu drei Spiele pro Woche

DAZN überträgt Nachtspiele und die "RedZone"-Konferenz, der NFL Game Pass alle Spiele live.

Auf ran.de gibt’s Liveticker, Highlight-Videos (ebenfalls auf Joyn) und Statistiken.

Den NFL-Spielplan 2025/26 auf ran.de entdecken

NFL 2025/26: Die Live-Übertragungen der Spiele von Week 15

  • 14. Dezember, 19:00 Uhr: Baltimore Ravens @ Cincinnati Bengals (RTL+)
  • 14. Dezember, 19:00 Uhr: Los Angeles Chargers @ Kansas City Chiefs (DAZN)
  • 14. Dezember, 19:00 Uhr: Buffalo Bills @ New England Patriots (RTL)
  • 14. Dezember, 22:25 Uhr: Detroit Lions @ Los Angeles Rams (DAZN)
  • 14. Dezember, 22:25 Uhr: Green Bay Packers @ Denver Broncos (RTL)
  • 15. Dezember, 02:20 Uhr: Minnesota Vikings @ Dallas Cowboys (DAZN)
  • 16. Dezember, 02:15 Uhr: Miami Dolphins @ Pittsburgh Steelers (DAZN)
NFL Playoffs und Super Bowl 2026

Die Playoffs starten am 10. Januar 2026 mit der Wildcard Round. RTL zeigt alle Spiele live im Free-TV, inklusive Divisional Round und Conference Finals. Der Super Bowl LX (8. Februar 2026, Levi’s Stadium) ist bei RTL, DAZN und im NFL Game Pass zu sehen. Auf ran.de bieten wir Liveticker, Highlight-Videos und Analysen.

Alles zum Super Bowl 2026 auf ran.de

Die besten Plattformen für NFL-Fans 2025/26

ran.de und Joyn: Kostenlose Liveticker, Highlights, NFL Network Stream. Dazu die wichtigsten News, Clips und Interviews rund um die NFL.

@ransport: Folgt unseren Social-Media Kanälen auf Youtube, Instagram, TikTok und Facebook für Memes, Highlights, Fakten und News rund um die NFL

RTL/NITRO: Bis zu drei Free-TV-Spiele pro Woche, Playoffs, Super Bowl.

RTL+: Exklusive Livestreams (kostenpflichtig).

DAZN: Nachtspiele, "RedZone", Sonntagsspiele (kostenpflichtig).

NFL Game Pass: Alle Spiele live (kostenpflichtig).

FAQ: Häufig gestellte Fragen zur NFL-Übertragung 2025/26

Welcher Sender überträgt die NFL 2025 im Free-TV? RTL und NITRO zeigen bis zu drei Spiele pro Woche, Playoffs und Super Bowl LX.

Wo kann ich NFL-Spiele kostenlos streamen? Auf rtl.de, auf ran.de und Joyn gibt es zudem das NFL Network im kostenlosen Stream sowie Highlights zu allen Spielen und Liveticker.

Was kostet der NFL Game Pass 2025? Ab 17,99 €/Monat oder 179,99 €/Jahr via DAZN/Prime Video.

Wo läuft das NFL Deutschland-Spiel in Berlin? Live auf RTL, DAZN und im NFL Game Pass.

Wie kann ich den Super Bowl 2026 sehen? Live bei RTL, DAZN oder im NFL Game Pass am 8. Februar 2026.

NFL
12.12.2025
02:15
Tampa Bay Buccaneers
Buccaneers
Tampa Bay Buccaneers
29:28
Beendet
Atlanta Falcons
Atlanta Falcons
Falcons
14.12.2025
19:00
Chicago Bears
Bears
Chicago Bears
3:31
Beendet
Cleveland Browns
Cleveland Browns
Browns
14.12.2025
19:00
Cincinnati Bengals
Bengals
Cincinnati Bengals
24:0
Beendet
Baltimore Ravens
Baltimore Ravens
Ravens
14.12.2025
19:00
Houston Texans
Texans
Houston Texans
20:40
Beendet
Arizona Cardinals
Arizona Cardinals
Cardinals
14.12.2025
19:00
Jacksonville Jaguars
Jaguars
Jacksonville Jaguars
20:48
Beendet
New York Jets
New York Jets
Jets
14.12.2025
19:00
Kansas City Chiefs
Chiefs
Kansas City Chiefs
16:13
Beendet
Los Angeles Chargers
Los Angeles Chargers
Chargers
14.12.2025
19:00
New England Patriots
Patriots
New England Patriots
35:31
Beendet
Buffalo Bills
Buffalo Bills
Bills
14.12.2025
19:00
New York Giants
Giants
New York Giants
29:21
Beendet
Washington Commanders
Washington Commanders
Commanders
14.12.2025
19:00
Philadelphia Eagles
Eagles
Philadelphia Eagles
0:31
Beendet
Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders
Raiders
14.12.2025
22:25
Denver Broncos
Broncos
Denver Broncos
26:34
Beendet
Green Bay Packers
Green Bay Packers
Packers
14.12.2025
22:25
Los Angeles Rams
Rams
Los Angeles Rams
34:41
Beendet
Detroit Lions
Detroit Lions
Lions
14.12.2025
22:25
New Orleans Saints
Saints
New Orleans Saints
17:20
Beendet
Carolina Panthers
Carolina Panthers
Panthers
14.12.2025
22:25
Seattle Seahawks
Seahawks
Seattle Seahawks
16:18
Beendet
Indianapolis Colts
Indianapolis Colts
Colts
14.12.2025
22:25
San Francisco 49ers
49ers
San Francisco 49ers
24:37
Beendet
Tennessee Titans
Tennessee Titans
Titans
15.12.2025
02:20
Dallas Cowboys
Cowboys
Dallas Cowboys
34:26
Beendet
Minnesota Vikings
Minnesota Vikings
Vikings
16.12.2025
02:15
Pittsburgh Steelers
Steelers
Pittsburgh Steelers
15:28
Beendet
Miami Dolphins
Miami Dolphins
Dolphins
