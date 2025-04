NFL: Los Angeles Chargers holen australischen Rugby-Nationalspieler als Tight End

Petaia, der im Rugby fast alle Positionen in der Hintermannschaft spielen kann, soll als Tight End eingesetzt werden. Mit Australien nahm der 25-Jährige an zwei Weltmeisterschaften teil. Nach der Saison 2024 wagte er den Versuch, sich im Football durchzusetzen.

Der Australier überzeugte im Probetraining im Rahmen des International Player Pathway Program in Florida, in dem sich Spieler aus anderen Sportarten für einen Vertrag empfehlen können.

Sprung in die NFL: Jordan Mailata als Vorbild

Einem Spieler aus der australischen Nationalmannschaft ist dies zuvor noch nicht gelungen. Petaias Landsmann Jordan Mailata, der bereits seit 2018 für die Philadelphia Eagles spielt, war vor seinem Wechsel in der in Down Under populären Variante Rugby League aktiv gewesen.

Mailata ist absoluter Stammspieler in der Offensive Line der Eagles und darf sich seit Februar Super-Bowl-Sieger nennen.

Erst vor der vergangenen NFL-Saison hatte Rees-Zammit den Schritt in die NFL geschafft. Der 24-Jährige unterschrieb bei den Kansas City Chiefs, kam aber nicht zum Einsatz. Im Februar verpflichteten die Jacksonville Jaguars den Wide Receiver.