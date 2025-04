NFL: Patrick Mahomes spielt 2025 mit den Kansas City Chiefs wohl außerhalb der USA

Die Kansas City Chiefs mit Patrick Mahomes haben 2025 wohl wieder ein International Game. Nach Frankfurt 2023 wäre es der zweite internationale Auftritt in kürzester Zeit.

Von Kai Esser

Die Kansas City Chiefs werden Gerüchten zufolge in der kommenden Saison wieder ein International Game austragen.

Allerdings nicht - wie es die NFL-Marketing-Rechte in Deutschland vermuten lassen würden - in Berlin gegen die Indianapolis Colts, sondern in Sao Paulo.

In Brasilien findet in Woche eins, analog zu 2024, die Co-Saisoneröffnung an einem Freitag statt. Die Los Angeles Chargers sind bereits als designiertes Heimteam bekannt, laut "The Athletic" treten sie dort gegen die Chiefs mit Patrick Mahomes an.