NFL: Los Angeles Chargers schlagen Philadelphia Eagles in wildem Turnover-Krimi

In einem packenden Overtime-Krimi haben die Los Angeles Chargers die Philadelphia Eagles bezwungen. Jalen Hurts entschied das Spiel mit fünf Turnovern zu Ungunsten seiner Mannschaft.

Von Kai Esser

Die Los Angeles Chargers haben in einem Festival der Fehlentscheidungen die Philadelphia Eagles geschlagen. Am Ende gewannen die Chargers in Overtime mit 22:19.

Die tragische Figur der NFL-Partie war Jalen Hurts. Nicht nur warf der Quarterback der Eagles vier Interceptions - bei einer Interception fumbleten die Chargers den Ball, Hurts nahm ihn auf und verlor ihn seinerseits wieder.

Als es in der Overtime danach aussah, als würden die Eagles das zuvor geschossene Field Goal der Chargers ausgleichen können, unterlief dem Spielmacher seine vierte Interception des Tages und besiegelte somit die Niederlage seiner Farben. Am Ende kommt er auf knapp 50 Prozent Passgenauigkeit und 240 Yards ohne Touchdown.

Saquon Barkley hatte mit 122 Yards und einem Touchdown eins seiner besten Saisonspiele, darunter ein 52-Yard-Lauf zu Beginn des vierten Viertels. Bester Receiver war A.J. Brown, der bei sechs Catches auf glatte 100 Yards kommt.