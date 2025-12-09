Fünf Turnover von Hurts
NFL: Los Angeles Chargers schlagen Philadelphia Eagles in wildem Turnover-Krimi
- Aktualisiert: 09.12.2025
- 07:57 Uhr
- Kai Esser
In einem packenden Overtime-Krimi haben die Los Angeles Chargers die Philadelphia Eagles bezwungen. Jalen Hurts entschied das Spiel mit fünf Turnovern zu Ungunsten seiner Mannschaft.
Die Los Angeles Chargers haben in einem Festival der Fehlentscheidungen die Philadelphia Eagles geschlagen. Am Ende gewannen die Chargers in Overtime mit 22:19.
Die tragische Figur der NFL-Partie war Jalen Hurts. Nicht nur warf der Quarterback der Eagles vier Interceptions - bei einer Interception fumbleten die Chargers den Ball, Hurts nahm ihn auf und verlor ihn seinerseits wieder.
Als es in der Overtime danach aussah, als würden die Eagles das zuvor geschossene Field Goal der Chargers ausgleichen können, unterlief dem Spielmacher seine vierte Interception des Tages und besiegelte somit die Niederlage seiner Farben. Am Ende kommt er auf knapp 50 Prozent Passgenauigkeit und 240 Yards ohne Touchdown.
Saquon Barkley hatte mit 122 Yards und einem Touchdown eins seiner besten Saisonspiele, darunter ein 52-Yard-Lauf zu Beginn des vierten Viertels. Bester Receiver war A.J. Brown, der bei sechs Catches auf glatte 100 Yards kommt.
Justin Herbert trägt trotz Verletzung die Chargers zum Sieg
Nach der Operation an seiner linken Hand ging Justin Herbert angeschlagen ins Spiel und das merkte man auch. Nur zwölf seiner 26 Zuspiele kamen an, damit holte er 139 Yards Raumgewinn und einen Touchdown sowie eine Interception.
Zudem war Herbert auch bester Läufer seines Teams mit 66 Yards über Scrambles. Omarion Hampton fing neben seinen 56 Rushing Yards auch zwei Bälle für elf Yards und den einzigen Touchdown der Partie.
NFL - Injury Update 2025: Cincinnati Bengals müssen lange auf Defensiv-Star verzichten
Trey Hendrickson (Cincinnati Bengals)
Defensive End Trey Hendrickson von den Cincinnati Bengals wird sich in dieser Woche einer Operation an der Rumpfmuskulatur unterziehen und fällt voraussichtlich rund sechs Wochen aus. Das berichtet NFL-Insider Adam Schefter. Die Verletzung zog er sich bereits in Woche 6 gegen Green Bay zu. Zwei Wochen später spielte er gegen die Jets. Trotz empfohlener Pause und Reha trat keine Besserung ein, weshalb nun operiert wird.
Jayden Daniels (Washington Commanders)
Bei der 0:31-Niederlage gegen die Minnesota Vikings hat sich der Commanders-QB erneut am linken Ellenbogen verletzt, den er sich schon früher in der Saison ausgekugelt hatte. Daniels stürzte auf den Ellenbogen, verließ das Spielfeld unter Schmerzen und kehrte nicht zurück. Eine genaue Diagnose steht noch aus.
Zach Ertz (Washington Commanders)
Bei einem harten Hit von Jay Ward schlug das rechte Knie von Zach Ertz deutlich erkennbar nach hinten durch, der Commanders-Tight-End wurde unter Tränen abtransportiert. Es besteht der Verdacht auf einen Kreuzbandriss, wie Head Coach Dan Quinn nach der Partie erklärte.
Daniel Jones (Indianapolis Colts)
Die Colts haben am Sonntag nicht nur die Partie in Jacksonville verloren, sondern auch ihren Quarterback. Daniel Jones riss sich ohne Fremdeinwirkung vermutlich die Achillessehne und könnte monatelang ausfallen.
Tyrod Taylor (New York Jets)
Auch der Quarterback der Jets musste das Spiel gegen die Miami Dolphins frühzeitig verlassen. Tyrod Taylor zog sich eine Leistenverletzung zu und konnte die Niederlage der Jets nicht verhindern.
CeeDee Lamb (Dallas Cowboys)
Die Dallas Cowboys sorgen sich um Star-Receiver CeeDee Lamb. Der 26-Jährige zog sich im Topspiel bei den Detroit Lions eine Gehirnerschütterung zu und befindet sich im Concussion Protocol. Ob die zehn Tage bis zum nächsten Spiel der Cowboys gegen die Minnesota Vikings reichen werden, bleibt abzuwarten.
Jalen Carter (Philadelphia Eagles)
Die Philadelphia Eagles müssen womöglich mehrere Wochen auf Defensiv-Star Jalen Carter verzichten. Der Defensive Tackle unterzog sich bereits am vergangenen Montag einem Eingriff an beiden Schultern und soll von Woche zu Woche neu bewertet werden. Carter soll jedoch nicht auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt werden.
Justin Herbert (Los Angeles Chargers)
Justin Herbert zog sich im Spiel gegen die Las Vegas Raiders eine Fraktur in seiner linken Hand (Nicht-Wurfhand) zu, die eine OP erfordert. Head Coach Jim Harbaugh zeigte sich nun optimistisch: "Ich gehe davon aus, dass er auf dem Feld wird stehen können", so der Hauptübungsleiter der Los Angeles Chargers. Im Monday Night Game von Week 14 treffen die Chargers auf die Philadelphia Eagles.
Deshaun Watson (Cleveland Browns)
Feiert Deshaun Watson in dieser Saison noch sein Comeback? Der Quarterback der Browns kann ab sofort wieder trainieren. Sollte er innerhalb von 21 Tagen von den Browns als spielfähig deklariert werden, stünde einem Comeback nichts mehr im Weg. Watson hatte sich in der vergangenen Saison die Achillessehne gerissen und musste seitdem pausieren.
Mike Evans und Jalen McMillan (Tampa Bay Buccaneers)
Auch Star-Receiver Mike Evans von den Bucs kann seit Mittwoch wieder trainieren. Der 32-Jährige hatte sich in Week 7 das Schlüsselbein gebrochen und kann damit seine sagenhafte Rekordserie nicht fortsetzen. Seit seiner Rookie-Saison 2014 hat er in jeder Spielzeit mindestens 1.000 Receiving Yards erzielt. Neben Evans kehrt mit Jalen McMillan ein weiterer Passempfänger der Bucs ins Training zurück.
Damit stehen die Chargers nun bei einer Bilanz von 9-4 und können sich die Kansas City Chiefs weiter vom Leib halten. In der kommenden Woche kommt es zum direkten Duell in Missouri.
Die Eagles dagegen verlieren ihr drittes Spiel in Serie und fallen auf 8-5, in Woche 15 empfängt Philadelphia dann die Las Vegas Raiders.