Die Seattle Seahawks stehen nach dem Gewinn des Super Bowls wohl vor großen Problemen. Grund dafür ist der Staat Washington.

Von Malte Ahrens

Die Seattle Seahawks haben den Super Bowl 2026 gewonnen und stehen aktuell an der Spitze der NFL. Doch eine Veränderung in ihrem Heimatstaat Washington könnte nun zu Problemen führen.

Dabei geht es um die neu eingeführte "Millionärssteuer", die in der vergangenen Woche für den Bundesstaat im Nordwesten der USA beschlossen wurde. General Manager John Schneider befürchtet daher einen negativen Einfluss auf die Free Agency.

Seattle hatte bisher als eines von acht Teams in einem Bundesstaat ohne Einkommenssteuer gespielt. Ab 2028 wird nun eine solche erhoben. Sie wird bei 9,9 Prozent für Jahres-Einkommen von über einer Million US-Dollar liegen.