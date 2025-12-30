Stattdessen wird der Backup Trey Lance als Starter auflaufen, wie Head Coach Jim Harbaugh am Montag bekanntgab. Dies markiert Lances ersten Start in einem NFL -Spiel seit seiner Zeit bei den San Francisco 49ers .

Die Los Angeles Chargers haben eine überraschende Entscheidung für ihr letztes Regular-Season-Spiel getroffen: Star-Quarterback Justin Herbert wird im Duell gegen die Denver Broncos nicht spielen.

Los Angeles Chargers wollen Herberts gebrochene Hand schonen

Herbert laboriert seit Woche 13 an einer Fraktur der linken Hand. Trotz der Verletzung spielte er in den vergangenen Wochen weiter und zeigte starke Leistungen, zuletzt 236 Yards und einen Touchdown Pass im jüngsten Spiel gegen die Houston Texans, in dem er zudem mit 37 Rushing Yards der führende Läufer seines Teams war.

Allerdings sackten die Texans ihn fünfmal, was seine Schmerzen sichtbar verschärfte. Harbaugh betonte, dass die Entscheidung primär auf dem Schutz der Spieler basiere: "Gewinnen und Gesundheit - das sind unsere zwei Ziele. Die Ärzte, Trainer und die Organisation haben entschieden, dass einige Spieler mit den meisten Blessuren diese Pause brauchen."

Als Backup für Lance wird DJ Uiagalelei vom Practice Squad hochgezogen. Herbert, der kürzlich in seinen zweiten Pro Bowl gewählt wurde, schließt seine sechste Saison mit 3.727 Passing Yards, 26 Touchdowns und 13 Interceptions ab. Hinzu kommen starke 498 Rushing Yards und zwei weitere Scores auf dem Boden.

Die Chargers haben nach der Niederlage gegen die Texans den Titel in der AFC West verpasst und sind bereits für die Playoffs qualifiziert, wobei das Spiel gegen Denver nur das Seeding beeinflusst - mit einem Sieg könnten sie bis auf den fünften Platz klettern.

Harbaugh wies Spekulationen zurück, dass diese Maßnahme mit taktischen Überlegungen zu potenziellen Playoff-Gegnern zusammenhänge und wiederholte sich. "Gesundheit und Gewinnen - das ist alles. Wir spielen auswärts in der ersten Runde, und alle möglichen Gegner wären stark."