NFL: Los Angeles Rams - Sean McVay ist der beste Head Coach der Liga - ein Kommentar
- Veröffentlicht: 20.01.2026
- 15:17 Uhr
- Oliver Jensen
Es ist schwierig, eine erfolglose Mannschaft in die Erfolgsspur zu bringen. Und noch viel schwieriger ist es, ein Team über Jahre an der Spitze zu halten. Sean McVay hat beides hinbekommen - und ist dadurch der momentan beste Head Coach der NFL.
Von Oliver Jensen
Er hat gute Chancen, zum dritten Mal als Head Coach in den Super Bowl einzuziehen - und ihn zum zweiten Mal zu gewinnen.
"Nur" noch zwei Siege trennen Sean McVay und die Los Angeles Rams, die in der Nacht von Sonntag auf Montag (ab 00:30 Uhr im Liveticker) im AFC Championship Game auf die Seattle Seahawks treffen, von diesem Traum.
Die Seahawks haben zwar ihre Favoritenrolle mit dem 41:6 gegen die San Francisco 49ers unterstrichen. Doch mit McVay haben die Kalifornier einen Trainer, der gefühlt immer den richtigen Matchplan parat hat.
Mehr noch: McVay scheint momentan der beste Head Coach der NFL zu sein.
Seine Bilanz spricht für sich: In sieben seiner neun Saisons führte er die Rams in die Playoffs, in acht der Spielzeiten erreichte er eine positive Bilanz. Und das mit einer Franchise, die vor seinem Jobantritt völlig am Boden schien.
Das Wichtigste in Kürze
Rams: McVay bringt neue Energie
Zur Erinnerung: Im Jahre 2016 - die Rams waren gerade erst von St. Louis nach Los Angeles gezogen bzw. zurückgekehrt - bot dieses Team Football zum Wegschauen. Unter dem damaligen Head Coach Jeff Fisher schien nichts zu funktionieren.
Selbst Jared Goff, der damalige Erstrunden-Pick, drohte zum Flop zu werden.
Doch dann kam McVay, der damals jüngste Head Coach der NFL. Er brachte eine neue Energie in die Franchise, redete Goff öffentlich stark und sorgte für eine Aufbruchstimmung.
Die Kehrtwende gelang: Aus der punktärmsten Offense der NFL wurde auf Anhieb die punktreichste Offense. Die Rams erreichten im ersten Jahr unter McVay die Playoffs, ein Jahr später sogar den Super Bowl. In der Saison 2021 wurde die Vince Lombardi Trophy gewonnen.
McVay: Frühe Picks abgegeben, Top-Spieler verloren - trotzdem erfolgreich
Das Tückische war, dass dieser Erfolg mit viel Draft-Kapital "erkauft" wurde. Quarterback Matthew Stafford wurde gegen Jared Goff plus zwei First-Round-Picks und einen Third-Round-Pick getauscht, Cornerback Jalen Ramsey im Tausch für zwei First-Round-Picks.
Kurzum: Die Zukunft dieses Teams wurde aufs Spiel gesetzt. Es wäre nicht überraschend gewesen, hätten die Rams danach jahrelang eine Durststrecke durchlitten. Tatsächlich aber verlief lediglich die Saison nach dem Super-Bowl-Triumph enttäuschend. In den darauffolgenden Spielzeiten 2023, 2024 und 2025 wurden jeweils die Playoffs erreicht.
Sämtliche frühe Picks abgegeben zu haben, lässt sich verschmerzen, wenn man in den späten Runden die verkannten Ausnahmetalente verpflichtet. Bestes Beispiel ist der einstige Fünfrunden-Pick Puka Nacua - heute der vielleicht beste Wide Receiver der NFL.
Selbst der Abgang von einem absoluten Ausnahmespieler wie Aaron Donald, der bis zu seinem Rücktritt nach der Saison 2023 der wahrscheinlich beste Defensiv-Spieler der gesamten NFL gewesen ist, wurde kompensiert. Es scheint so, als würde dieser Trainer auf jedes Problem sofort die richtige Antwort finden.
Und genau diese Eigenschaft macht ihn zum wahrscheinlich besten Head Coach der NFL.