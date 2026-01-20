Es ist schwierig, eine erfolglose Mannschaft in die Erfolgsspur zu bringen. Und noch viel schwieriger ist es, ein Team über Jahre an der Spitze zu halten. Sean McVay hat beides hinbekommen - und ist dadurch der momentan beste Head Coach der NFL.

Von Oliver Jensen

Er hat gute Chancen, zum dritten Mal als Head Coach in den Super Bowl einzuziehen - und ihn zum zweiten Mal zu gewinnen.

"Nur" noch zwei Siege trennen Sean McVay und die Los Angeles Rams, die in der Nacht von Sonntag auf Montag (ab 00:30 Uhr im Liveticker) im AFC Championship Game auf die Seattle Seahawks treffen, von diesem Traum.

Die Seahawks haben zwar ihre Favoritenrolle mit dem 41:6 gegen die San Francisco 49ers unterstrichen. Doch mit McVay haben die Kalifornier einen Trainer, der gefühlt immer den richtigen Matchplan parat hat.

Mehr noch: McVay scheint momentan der beste Head Coach der NFL zu sein.

Seine Bilanz spricht für sich: In sieben seiner neun Saisons führte er die Rams in die Playoffs, in acht der Spielzeiten erreichte er eine positive Bilanz. Und das mit einer Franchise, die vor seinem Jobantritt völlig am Boden schien.