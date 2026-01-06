NFL: Matt Ryan Favorit auf Posten bei Atlanta Falcons - Doppelrolle wie Tom Brady

Doppelrolle in der NFL wie Tom Brady? Matt Ryan spricht bei den Atlanta Falcons vor.

Nimmt sich Matt Ryan ein Beispiel an Tom Brady?

"TB12" ist in der besten Football-Liga der Welt gleich doppelt im Einsatz – als Minderheitseigentümer der Las Vegas Raiders und als Spielanalyst für den TV-Sender "Fox".

In der vergangenen Woche wurde zudem bekannt, dass "ESPN"-Analyst Troy Aikman parallel eine Beraterrolle bei den Miami Dolphins angenommen hat. Nun könnte auch Ryan in doppelter Funktion agieren.

Nach Informationen von NFL-Insider Ian Rapoport wird der 40-Jährige am Donnerstag oder Freitag bei den Atlanta Falcons für den neu geschaffenen Posten des President of Football interviewt. Demnach gilt Ryan auch als Favorit.