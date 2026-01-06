ALLE NFL-HIGHLIGHTS AUF JOYN
NFL: Matt Ryan Favorit auf Posten bei Atlanta Falcons - Doppelrolle wie Tom Brady
- Veröffentlicht: 06.01.2026
- 11:20 Uhr
- ran.de
Doppelrolle in der NFL wie Tom Brady? Matt Ryan spricht bei den Atlanta Falcons vor.
Nimmt sich Matt Ryan ein Beispiel an Tom Brady?
"TB12" ist in der besten Football-Liga der Welt gleich doppelt im Einsatz – als Minderheitseigentümer der Las Vegas Raiders und als Spielanalyst für den TV-Sender "Fox".
In der vergangenen Woche wurde zudem bekannt, dass "ESPN"-Analyst Troy Aikman parallel eine Beraterrolle bei den Miami Dolphins angenommen hat. Nun könnte auch Ryan in doppelter Funktion agieren.
Nach Informationen von NFL-Insider Ian Rapoport wird der 40-Jährige am Donnerstag oder Freitag bei den Atlanta Falcons für den neu geschaffenen Posten des President of Football interviewt. Demnach gilt Ryan auch als Favorit.
NFL: Doppelte Rolle für Matt Ryan?
Wie "Awful Announcing" zuvor berichtete, hofft der für "CBS" tätige Ex-Spielmacher der Franchise, neben seiner TV-Tätigkeit auch für sein langjähriges Team aktiv zu sein.
Zwar wird der unbestreitbare Interessenskonflikt zwischen zwei derartigen Positionen inzwischen in den USA deutlich verstärkt wahrgenommen, allerdings ist nach den Doppel-Engagements von Brady und Aikman nicht damit zu rechnen, dass "CBS" oder die NFL intervenieren.