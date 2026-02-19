- Anzeige -
- Anzeige -
AMERICAN FOOTBALL

NFL: Mehrfacher Pro Bowler verlässt die Cleveland Browns

  • Veröffentlicht: 19.02.2026
  • 12:55 Uhr
  • ran.de
Article Image Media
© NurPhoto

Nach 100 Spielen und drei Pro-Ball-Teilnahmen am Stück verlässt der Offensive Guard die Browns.

Offensive Guard Wyatt Teller verlässt die Cleveland Browns in der Offseason. Das verkündete der 31-Jährige.

"Ich wünschte, die Dinge wären anders. Das alles ist schwer in Worte zu fassen", schrieb Teller auf "Instagram", der als Free Agent den Markt testen wird.

Und weiter: "Als Buffalo mich vor sieben Jahren nach Cleveland getradet hat, hätte ich mir niemals vorstellen können, wie viel diese Stadt mir bedeuten würde. Die Browns haben mir eine Chance gegeben und das hat den Verlauf meines Lebens für immer verändert."

- Anzeige -
- Anzeige -

VIDEO: Beste der Geschichte? Caleb Williams macht mutige Ansage

- Anzeige -
- Anzeige -

NFL: Wyatt Teller entwickelte sich in Cleveland zum Eckpfeiler

Teller wurde 2018 in der fünften Runde von den Buffalo Bills gedraftet und wurde in der darauffolgenden Saison zum Starter als Left Guard. 2019 wurde er dann zu den Browns getradet und übernahm dort direkt die Starterrolle.

Für Cleveland absolvierte er 101 Spiele (94 Starts) und wurde von 2021 bis 2023 drei Jahre am Stück in den Pro Bowl gewählt. Zudem stand er 2020 und 2021 jeweils im All-Pro Second Team.

Im Laufe der vergangenen Saison verlor Teller jedoch seinen Stammplatz und teilte sich die Einsatzzeiten mit Teven Jenkins. In Woche 13 verletzte er sich dann beim Spiel gegen die San Francisco 49ers an der Wade und verpasste mehrere Spiele. Er kehrte in Woche 17 zurück, verletzte sich dabei jedoch erneut und beendete die Saison schließlich auf der Injured-Reserve-List.

Der Guard hatte gegen Ende der vergangenen Saison seinen Wunsch geäußert, seine Karriere eines Tages in Cleveland zu beenden. Nach seiner Verletzung deutete er allerdings an, dass seine Zeit bei den Browns womöglich schon beendet sein könnte: "Ich will nicht, dass dies mein letztes Spiel war, aber wenn es das war, habe ich mein letztes Mal genossen."

Auch interessant: Seattle Seahawks stehen zum Verkauf - Franchise macht Beginn des Verkaufsprozesses offiziell

Mehr NFL
NFL, American Football Herren, USA Chicago Bears at San Francisco 49ers Dec 28, 2025; Santa Clara, California, USA; San Francisco 49ers head coach Kyle Shanahan looks on before the game against the...
News

Kommentar: Der 49ers-Spielplan ergibt keinen Sinn

  • 19.02.2026
  • 11:24 Uhr
INGLEWOOD, CA - DECEMBER 14: Detroit Lions President and CEO Rod Wood on the sidelines during pregame warmups before an NFL, American Football Herren, USA football game between the Detroit Lions an...
News

Nach 11 Jahren: Präsident der Detroit Lions tritt zurück

  • 19.02.2026
  • 11:08 Uhr
imago images 1058736589
News

Super Bowl: Die besten Werbespots - Pepsi vs. Cola geht weiter

  • 19.02.2026
  • 10:47 Uhr
imago images 1067147447
News

Nach Dolphins-Aus: Tyreek Hill gibt Versprechen ab

  • 19.02.2026
  • 10:22 Uhr
Bad Bunny performs during the Apple Music Half Time Show of Super Bowl LX at at Levi s Stadium in Santa Clara, California on Sunday, February 8, 2026. PUBLICATIONxNOTxINxUSA SBP20260208840c JONxSOOHOO
News

Obszöne Show? Urteil über Bad Bunny gefallen

  • 19.02.2026
  • 10:21 Uhr
INDIANAPOLIS, IN - AUGUST 16: Green Bay Packers Special Teams Coordinator Rich Bisaccia looks on during the NFL, American Football Herren, USA preseason game between the Green Bay Packers and the I...
News

Packers-Knall! Coach tritt überraschend zurück

  • 19.02.2026
  • 10:20 Uhr
imago images 1015939198
News

Nach Dolphins-Aus: Kehrt Tyreek Hill zu den Chiefs zurück?

  • 19.02.2026
  • 10:11 Uhr
December 1, 2025; Foxborough, MA, USA; New England Patriots wide receiver Stefon Diggs (8) on the sideline during the NFL, American Football Herren, USA game between New York Giants and New England...
News

Diggs und Co.: Welche NFL-Stars gecuttet werden könnten

  • 19.02.2026
  • 10:08 Uhr
Seattle Seahawks
News

Prozess startet: Seattle Seahawks werden verkauft

  • 19.02.2026
  • 10:04 Uhr
Sport Themen der Woche KW09 Sport Bilder des Tages NFL, American Football Herren, USA Combine Mar 2, 2025; Indianapolis, IN, USA; Iowa offensive lineman Connor Colby (OL06) during the 2025 NFL Scou...
News

NFL Scouting Combine 2026: Alle Infos zum Event vor dem Draft

  • 19.02.2026
  • 09:10 Uhr