Nach seiner Eintlassung bei den Miami Dolphins meldet sich Star-Receiver Tyreek Hill in den sozialen Netzwerken zu Wort. Nach seiner Entlassung bei den Miami Dolphins hat sich Star-Receiver Tyreek Hill in den sozialen Netzwerken zu Wort gemeldet. "Die Reise geht weiter. Aus tiefstem Herzen danke ich der gesamten Organisation der Miami Dolphins, meinen Teamkollegen, den Mitarbeitern und vor allem den Fins Nation für vier unvergessliche Jahre", schrieb der Passempfänger. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn "Von dem Moment an, als ich in Miami landete, habe ich die Liebe gespürt. Ihr habt an mich geglaubt. Ihr habt mich angespornt. Ihr habt mit mir gefeiert. Die letzten Jahre waren einige der bedeutendsten meines Lebens und meiner Karriere", formulierte Hill. Und weiter: "An meine Brüder in der Umkleidekabine, die gekommen und gegangen sind – Danke für die Siege, die Niederlagen, die Erinnerungen, die Opfer. Wir haben gemeinsam etwas Besonderes für die Stadt Miami aufgebaut. An alle meine Trainer und die Organisation: Danke, dass ihr mich herausgefordert habt, mich weiterzuentwickeln, und mich zur Verantwortung gezogen habt."

Tyreek Hill: Großer Dank an die Dolphins-Fans Auch ein Dank an die Anhänger der Dolphins durfte selbstverständlich nicht fehlen. "Ihr seid etwas Besonderes. Die Art und Weise, wie ihr Woche für Woche für uns da wart, unabhängig vom Ergebnis – diese Liebe war echt. Ich habe sie in der ganzen Stadt gespürt und jedes Mal, wenn ich das Hard Rock Stadium betreten habe. Miami, du bist meine Heimat geworden. Aber die Reise endet hier nicht ..." So habe "jedes Kapitel" in seinem Leben Hill etwas gelehrt: "Dieses hat mir Führungsqualitäten, Widerstandsfähigkeit und vor allem Dankbarkeit beigebracht. Die Liebe, die ich für diesen Sport empfinde, ist unbeschreiblich. Und gerade jetzt, in dieser Offseason, ist der Cheetah zum ersten Mal überhaupt voll motiviert und konzentriert. Der Cheetah wird nicht langsamer. Niemals."

Auch auf die Frage, wie es für den Receiver weitergeht, hatte Hill eine Antwort parat. "Wartet einfach ab. Der Cheetah wird zurückkommen. Wiedergeboren."

Hill-Entlassung hat sich angebahnt Dass er seinen Job bei den Dolphins verlieren würde, hatte sich bereits angebahnt. Hill, der im Laufe der Saison 2025 eine schwere Knieverletzung erlitt und dessen Rückkehr auf das Footballfeld in den Sternen steht, hätte den Salary Cap der Dolphins in der kommenden Spielzeit mit gut 51 Millionen Dollar belastet. Zwar müssen die Dolphins durch die Entlassung einen Dead Cap in Höhe von 28,2 Millionen Dollar hinnehmen, sparen damit aber trotzdem viel Geld. Durch die Entlassung wird Hill erstmals in seiner Karriere Free Agent. Der Passempfänger ist der zweite Topstar binnen weniger Stunden, von dem sich die Dolphins getrennt haben. Zuvor hatte es bereits Pass Rusher Bradley Chubb erwischt. Miami geht damit den konsequenten Weg Richtung Rebuild, nachdem die Ära mit Head Coach Mike McDaniel beendet wurde. Hill war im März 2022 im Rahmen eines Blockbuster-Trades von den Kansas City Chiefs nach Miami gewechselt. Schnell wurde er zu einer gefürchteten Waffe, Quarterback Tua Tagovailoa bediente den pfeilschnellen Receiver immer wieder mit tiefen Bällen.