Die Seattle Seahawks stehen nun offiziell zum Verkauf. Die Franchise hat den Beginn des Verkaufsprozesses bestätigt. Wenige Tage nach Gewinn des Super Bowls stehen die Seattle Seahawks nun offiziell zum Verkauf. Die NFL-Franchise bestätigte den Beginn des Verkaufs-Prozesses. "Der Nachlass von Paul G. Allen gab heute bekannt, dass ein formelles Verkaufsverfahren für die NFL-Franchise Seattle Seahawks eingeleitet wurde, im Einklang mit Allens Anweisung, seine Sportbeteiligungen schließlich zu verkaufen und den gesamten Erlös aus dem Nachlass wohltätigen Zwecken zuzuführen", hieß es in der Pressemitteilung der Seahawks.

"Die Eigentümer haben die Investmentbank Allen & Company und die Anwaltskanzlei Latham & Watkins mit der Durchführung des Verkaufsprozesses beauftragt, der voraussichtlich bis zur Saisonpause 2026 andauern wird. Anschließend müssen die NFL-Besitzer einen endgültigen Kaufvertrag ratifizieren", lautete es in weiterer Folge in der Mitteilung der Franchise. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn Wie "ESPN" schon zuvor aus Liga- und Eigentümerkreisen erfahren hat, fanden in der Woche vor dem Super Bowl bereits Verkaufsgespräche auf Ebene der Liga und der Eigentümer statt.

Seattle Seahawks: Verkauf wäre historisch 2018 starb Paul G. Allen an Komplikationen im Zusammenhang mit einem Non-Hodgkin-Lymphom (Lymphdrüsenkrebs, Anm.d.Red.), seither gehören die Seahawks und die Portland Trail Blazers aus der NBA zum Nachlass des Microsoft Mitbegründers.

Super-Bowl-Ticket von Kraft - aber Patriots-Fan stirbt an Krebs Sollten die Seahawks tatsächlich verkauft werden, wäre es das erste Mal in der Super-Bowl-Ära, dass ein gesamtes Team, das im NFL-Endspiel stand, kurz darauf auf den Markt kommt. Zuletzt kaufte Preston Robert Tisch 1991 50 Prozent der New York Giants, die seinerzeit Meister waren.