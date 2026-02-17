- Anzeige -
Nach Beschwerden

Halftime Show beim Super Bowl: Bad Bunny mit polarisierenden Auftritt - Behörde verkündet Urteil nach Beschwerde-Welle

  • Aktualisiert: 19.02.2026
  • 10:21 Uhr
  • Justin Kraft

Die Federal Communications Commission (FCC) hat keine Verstöße bei der Halbzeit Show von Bad Bunny festgestellt. Nach dem Super Bowl gingen einige Beschwerden ein.

Bad Bunny hat mit seiner Halbzeitshow beim Super Bowl LX offenbar viele Menschen provoziert. So hatten sich einige bei der FCC – einer unabhängigen US-Behörde, die die Kommunikation in Radio, Fernsehen und Funk reguliert – beschwert.

Diese sei nun aber nach einer ersten Überprüfung zu dem Entschluss gekommen, dass keine Verstöße vorgelegen haben. Das berichtet die "New York Post".

Super Bowl Halftime Show: Bad Bunny obszön?

Demnach sei bemängelt worden, dass der Künstler obszöne Sprache verwendet hätte.

Die Originalfassung von Bad Bunnys Texten hätte wohl zu Problemen führen können, doch die Lieder wären "von Texten bereinigt worden, die normalerweise Anspielungen auf sexuelle Handlungen und Genitalien enthalten", heißt es im Bericht.

