Anzeige
Nach niederlage gegen die baltimore ravens

NFL: Miami Dolphins entlassen General Manager Chris Grier

  • Veröffentlicht: 31.10.2025
  • 16:47 Uhr
  • ran.de

Die Miami Dolphins ziehen infolge der ernüchternden Saisonbilanz erste Konsequenzen und trennen sich von General Manager Chris Grier.

Der schwache Saisonstart mit sieben Niederlagen aus neun Spielen fordert bei den Miami Dolphins ein erstes Tribut: Nur einen Tag nach der 6:28-Niederlage gegen die Baltimore Ravens trennen sich die Dolphins von General Manager Chris Grier. Der Abschied erfolgt einvernehmlich.

Grier war seit 2016 GM in Miami und gehörte dem Team in weiteren Funktionen bereits seit 2000 an.

"Wir haben an diesem Morgen gemeinsam die Entscheidung getroffen, getrennte Wege zu gehen", erklärt Dolphins-Besitzer Stephen M. Ross in einem Statement. "Ich habe großen Respekt vor Chris und seiner Familie und möchte mich für seinen Einsatz in den letzten 26 Jahren bedanken."

Anzeige
Anzeige

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Anzeige

Ross geht auch auf die Beweggründe der Trennung ein. "Als ich den Zustand des Teams analysierte und diesen in einem Gespräch mit Chris besprach, wurde uns beiden klar, dass eine Veränderung nicht warten konnte. Wir müssen uns - in 2025, 2026 und darüber hinaus - verbessern. Und das muss sofort beginnen."

Champ Kelly übernimmt für Grier als Interims-GM. Weitere Veränderungen sollen vorerst nicht folgen, was bedeutet, dass Head Coach Mike McDaniel weiter im Amt bleibt. Miami wartet seit 2000 auf einen Playoff-Sieg in der NFL.

Mehr News und Videos

NFL: Justin "White Guy" Herbert? T'Vondre Sweat sorgt für Lacher

  • Video
  • 01:06 Min
  • Ab 0
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 31.10.2025
  • 15:27 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 heute live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 31.10.2025
  • 15:25 Uhr
NFL, American Football Herren, USA AFC Divisional Round-Kansas City Chiefs at Buffalo Bills Jan 21, 2024; Orchard Park, New York, USA; Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) greets Buf...
News

Warum Chiefs at Bills ein "Must Win" für beide ist

  • 31.10.2025
  • 14:19 Uhr
INGLEWOOD, CA - NOVEMBER 17: Cincinnati Bengals defensive tackle McKinnley Jackson (93) during the Cincinnati Bengals vs Los Angeles Chargers game on November 17, 2024, at SoFi Stadium in Inglewood...
News

Nächster Defense-Spieler will die Bengals verlassen

  • 31.10.2025
  • 13:55 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Baltimore Ravens at Miami Dolphins Oct 30, 2025; Miami Gardens, Florida, USA; Baltimore Ravens quarterback Lamar Jackson (8) warms up before a game against the Mi...
News

Kommentar: So gewinnen die Ravens noch ihre Division

  • 31.10.2025
  • 12:30 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Baltimore Ravens at Miami Dolphins Oct 30, 2025; Miami Gardens, Florida, USA; Baltimore Ravens quarterback Lamar Jackson (8) warms up before a game against the Mi...
News

Lamar glänzt beim Comeback! Ravens besiegen Dolphins

  • 31.10.2025
  • 08:53 Uhr

NFL: Lamar Jackson ist zurück und "on fire"

  • Video
  • 03:07 Min
  • Ab 0

NFL - New Orleans Saints: Rookie-Quarterback jetzt Starter!

  • Video
  • 02:15 Min
  • Ab 0

NFL - Ravens vs. Dolphins: Lamar Jackson ist back! "Thank God!"

  • Video
  • 05:40 Min
  • Ab 0