NFL: Miami Dolphins entlassen General Manager Chris Grier

Die Miami Dolphins ziehen infolge der ernüchternden Saisonbilanz erste Konsequenzen und trennen sich von General Manager Chris Grier.

Der schwache Saisonstart mit sieben Niederlagen aus neun Spielen fordert bei den Miami Dolphins ein erstes Tribut: Nur einen Tag nach der 6:28-Niederlage gegen die Baltimore Ravens trennen sich die Dolphins von General Manager Chris Grier. Der Abschied erfolgt einvernehmlich.

Grier war seit 2016 GM in Miami und gehörte dem Team in weiteren Funktionen bereits seit 2000 an.

"Wir haben an diesem Morgen gemeinsam die Entscheidung getroffen, getrennte Wege zu gehen", erklärt Dolphins-Besitzer Stephen M. Ross in einem Statement. "Ich habe großen Respekt vor Chris und seiner Familie und möchte mich für seinen Einsatz in den letzten 26 Jahren bedanken."