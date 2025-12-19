NFL: Regelchaos in der NFL - Seattle Seahawks punkten mit ungewöhnlicher Two-Point-Conversion

Die Seattle Seahawks haben in einem spektakulären Spiel gegen die Los Angeles Rams eine verrückte Two-Point-Conversion geschafft. Aber warum zählte das Play, obwohl schon abgepfiffen war? In einem von Highlights und Aufregern geprägten NFL-Spiel gelang den Seattle Seahawks ein wichtiger 38:37-Erfolg nach Overtime über die Los Angeles Rams. Das größte Highlight war jedoch eine versuchte Two-Point-Conversion der Seahawks im 3. Viertel. Quarterback Sam Darnold warf den Ball auf seine linke Seite und suchte Running Back Zach Charbonnet. Der Pass wurde jedoch vom Kopf eines Rams-Spielers abgefälscht und klatschte zu Boden. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn Ein Schiedsrichter pfiff ab, beinahe hoffnungslos hob Charbonnet den Ball in der Endzone auf. Doch das war eine mehr als weise Entscheidung.

NFL: Darum zählte die Two-Point-Conversion der Seahawks Erst hatten die Schiedsrichter den Pass als Vorwärtspass interpretiert, damit wäre das Play zu Ende, in dem Moment, wo der Ball den Boden berührt. Nach Videostudium entschied die Schiedsrichtercrew jedoch auf einen Rückwärtspass - damit gleichbedeutend mit einem Fumble und das Play sollte eigentlich weiterlaufen.

