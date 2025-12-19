Dank eines neuen Gesetzes sollen NFL-Stadien sich in Zukunft besser vor Drohnen schützen können.

von Oliver Jensen

Drohnen-Sorgen in der NFL!

Während der Saison 2024 wurden 2.300 Drohnen in der Nähe von Stadien entdeckt, die gegen die temporären Flugbeschränkungen (TFRs) am Spieltag verstießen.

Dies hat nun dazu geführt, ein neues Drohnensicherheitsgesetz einzuführen. Die NFL gab diese Neuerung am Donnerstag per Pressemitteilung bekannt.

"Wir danken Präsident Trump und unseren Kongressabgeordneten beider Parteien, die entschlossen gehandelt haben, um die Sicherheit der Fans zu gewährleisten", sagte NFL Commissioner Roger Goodell.

"Angesichts der steigenden Anzahl von Drohnenflügen in gesperrten Lufträumen ist es unerlässlich, dass staatliche und lokale Strafverfolgungsbehörden über die notwendigen Mittel verfügen, um Gefahren abzuwenden. Dieser wichtige Schritt wird dazu beitragen, Fans in Stadien im ganzen Land zu schützen", erklärte der 66-Jährige.