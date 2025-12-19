ALLE NFL-Highlights auf Joyn
NFL: Neues Drohnen-Gesetz für Stadien - Commissioner Roger Goodell bedankt sich bei Präsident Donald Trump
- Aktualisiert: 20.12.2025
- 12:00 Uhr
- Oliver Jensen
Dank eines neuen Gesetzes sollen NFL-Stadien sich in Zukunft besser vor Drohnen schützen können.
von Oliver Jensen
Drohnen-Sorgen in der NFL!
Während der Saison 2024 wurden 2.300 Drohnen in der Nähe von Stadien entdeckt, die gegen die temporären Flugbeschränkungen (TFRs) am Spieltag verstießen.
Dies hat nun dazu geführt, ein neues Drohnensicherheitsgesetz einzuführen. Die NFL gab diese Neuerung am Donnerstag per Pressemitteilung bekannt.
"Wir danken Präsident Trump und unseren Kongressabgeordneten beider Parteien, die entschlossen gehandelt haben, um die Sicherheit der Fans zu gewährleisten", sagte NFL Commissioner Roger Goodell.
"Angesichts der steigenden Anzahl von Drohnenflügen in gesperrten Lufträumen ist es unerlässlich, dass staatliche und lokale Strafverfolgungsbehörden über die notwendigen Mittel verfügen, um Gefahren abzuwenden. Dieser wichtige Schritt wird dazu beitragen, Fans in Stadien im ganzen Land zu schützen", erklärte der 66-Jährige.
Das Wichtigste in Kürze
Drohnen-Abwehr: Gesetz schützt NFL-Stadien
Der "Safer Skies Act" wurde Anfang dieser Woche in den National Defense Authorization Act (NDAA) aufgenommen. Dieser enthält eine parteiübergreifende Bestimmung, die staatlichen und lokalen Strafverfolgungsbehörden die Befugnis gibt, Fans vor unbefugten Drohnenflügen zu schützen.
Bisher durften nur Bundesbehörden wie das US-Justizministerium (DOJ) und das Heimatschutzministerium (DHS) Drohnen zur Gefahrenabwehr bekämpfen. Sie sind etwa bei Großereignissen wie dem Super Bowl für den Schutz des Luftraums zuständig, während die übrigen NFL-Spiele bisher ausschließlich von staatlichen und lokalen Sicherheitskräften überwacht wurden – ohne Möglichkeit, aktiv gegen unbefugte Drohnen vorzugehen.
Mit dem neu unterzeichneten Gesetz erhalten nun auch staatliche und lokale Sicherheitsbehörden die Befugnis, Maßnahmen zur Abwehr und Neutralisierung von Drohnen einzuleiten. Die Neuregelung soll den Schutz kritischer Infrastrukturen und großer Menschenansammlungen, darunter Sportveranstaltungen, deutlich verbessern.