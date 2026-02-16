Die Miami Dolphins beenden das Kapitel Tyreek Hill, der Superstar-Receiver wurde entlassen. Wie es für ihn weitergeht, bleibt abzuwarten.

Die Miami Dolphins haben sich von ihrem Superstar-Receiver Tyreek Hill getrennt. Wie mehrere Medien berichten, wurde der bald 32-Jährige vom Team aus Florida entlassen.

Es ist ein Schritt, der sich angebahnt hatte. Hill, der im Laufe der Saison 2025 eine schwere Knieverletzung erlitt und dessen Rückkehr auf das Footballfeld in den Sternen steht, hätte den Salary Cap der Dolphins in der kommenden Spielzeit mit gut 51 Millionen Dollar belastet.

Zwar müssen die Dolphins durch die Entlassung einen Dead Cap in Höhe von 28,2 Millionen Dollar hinnehmen, sparen damit aber trotzdem viel Geld. Durch die Entlassung wird Hill erstmals in seiner Karriere Free Agent.

Der Passempfänger ist der zweite Topstar binnen weniger Stunden, von dem sich die Dolphins getrennt haben. Zuvor hatte es bereits Pass Rusher Bradley Chubb erwischt. Miami geht damit den konsequenten Weg Richtung Rebuild, nachdem die Ära mit Head Coach Mike McDaniel beendet wurde.