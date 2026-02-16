American Football
NFL: Miami Dolphins trennen sich von Tyreek Hill - zweite prominente Entlassung binnen weniger Stunden
- Veröffentlicht: 16.02.2026
- 17:39 Uhr
- Chris Lugert
Die Miami Dolphins beenden das Kapitel Tyreek Hill, der Superstar-Receiver wurde entlassen. Wie es für ihn weitergeht, bleibt abzuwarten.
Die Miami Dolphins haben sich von ihrem Superstar-Receiver Tyreek Hill getrennt. Wie mehrere Medien berichten, wurde der bald 32-Jährige vom Team aus Florida entlassen.
Es ist ein Schritt, der sich angebahnt hatte. Hill, der im Laufe der Saison 2025 eine schwere Knieverletzung erlitt und dessen Rückkehr auf das Footballfeld in den Sternen steht, hätte den Salary Cap der Dolphins in der kommenden Spielzeit mit gut 51 Millionen Dollar belastet.
Zwar müssen die Dolphins durch die Entlassung einen Dead Cap in Höhe von 28,2 Millionen Dollar hinnehmen, sparen damit aber trotzdem viel Geld. Durch die Entlassung wird Hill erstmals in seiner Karriere Free Agent.
Der Passempfänger ist der zweite Topstar binnen weniger Stunden, von dem sich die Dolphins getrennt haben. Zuvor hatte es bereits Pass Rusher Bradley Chubb erwischt. Miami geht damit den konsequenten Weg Richtung Rebuild, nachdem die Ära mit Head Coach Mike McDaniel beendet wurde.
Hill war im März 2022 im Rahmen eines Blockbuster-Trades von den Kansas City Chiefs nach Miami gewechselt. Schnell wurde er zu einer gefürchteten Waffe, Quarterback Tua Tagovailoa bediente den pfeilschnellen Receiver immer wieder mit tiefen Bällen.
Tyreek Hill dominierte bei den Dolphins die Liga
Nach starken Jahren in Kansas City blühte Hill in Miami nochmals so richtig auf und wurde 2022 und 2023 zum First-Team All-Pro gewählt. 2023 führte er die Liga in Receiving Yards und Receiving Touchdowns an.
Wie es für Hill jetzt weitergeht, ist offen. Seine schwere Verletzung aus der Vorsaison, bei der er sich unter anderem das Knie ausrenkte und einen Kreuzbandriss zuzog, dürfte seinen Wert sinken lassen. Ohnehin ist unklar, ob er im Laufe der Saison 2026 überhaupt wieder spielfit wird.
Nach Chubb und Hill ist Tagovailoa die dritte und vielleicht sogar wichtigste Personalie, die die Dolphins in den kommenden Wochen beschäftigen dürfte. Anders als bei den beiden anderen Profis ist eine Entlassung hier aus finanziellen Gründen nicht praktikabel, einzig ein Trade würde Miami Geld sparen.
Der neue General Manager Jon-Eric Sullivan erklärte zuletzt, dass eine Entscheidung bevorstehe, ob Tagovailoa auch 2026 zum Kader gehören werde. Der Spielmacher hatte gegen Ende der abgelaufenen Saison seinen Platz verloren und wurde noch von McDaniel zugunsten von Rookie Quinn Ewers gebencht.