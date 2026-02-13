Tua Tagovailoa ist die wichtigste Personalie in der Offseason der Miami Dolphins. Jetzt sprach der neue General Manager Jon-Eric Sullivan ausführlich über das Thema.

Wie geht es für Tua Tagovailoa in der NFL weiter? Nach mehreren katastrophalen Leistungen wurde der Quarterback der Miami Dolphins nach dem 15. Spieltag der Saison 2025 vom damaligen Head Coach Mike McDaniel auf die Bank gesetzt.

Die 15 Interceptions von Tagovailoa wurden ligaweit nur von Geno Smith überboten, in den letzten drei Saisonspielen durfte sich Rookie Quinn Ewers zeigen. Wie es 2026 im Quarterback Room der Dolphins aussehen wird, ist aktuell völlig unklar.

Bei einem Fanevent stellten sich der neue General Manager Jon-Eric Sullivan und der neue Head Coach Jeff Hafley den Fragen der Dolphins-Anhänger. Und auch die Situation von Tagovailoa kam zur Sprache.

"Natürlich schauen wir auch auf andere Quarterbacks, in diesem Draft und in allen Drafts danach", erklärte Sullivan. Er habe aber auch ein "ein großartiges Gespräch" mit Tagovailoa gehabt. "Tua ist ein sehr guter Spieler in dieser Liga. Er hat viel Gutes für die Miami Dolphins geleistet", stellte er klar.