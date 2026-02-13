American Football
NFL: Miami Dolphins nähern sich Entscheidung zu Quarterback Tua Tagovailoa
- Aktualisiert: 13.02.2026
- 14:56 Uhr
- Chris Lugert
Tua Tagovailoa ist die wichtigste Personalie in der Offseason der Miami Dolphins. Jetzt sprach der neue General Manager Jon-Eric Sullivan ausführlich über das Thema.
Wie geht es für Tua Tagovailoa in der NFL weiter? Nach mehreren katastrophalen Leistungen wurde der Quarterback der Miami Dolphins nach dem 15. Spieltag der Saison 2025 vom damaligen Head Coach Mike McDaniel auf die Bank gesetzt.
Die 15 Interceptions von Tagovailoa wurden ligaweit nur von Geno Smith überboten, in den letzten drei Saisonspielen durfte sich Rookie Quinn Ewers zeigen. Wie es 2026 im Quarterback Room der Dolphins aussehen wird, ist aktuell völlig unklar.
Bei einem Fanevent stellten sich der neue General Manager Jon-Eric Sullivan und der neue Head Coach Jeff Hafley den Fragen der Dolphins-Anhänger. Und auch die Situation von Tagovailoa kam zur Sprache.
"Natürlich schauen wir auch auf andere Quarterbacks, in diesem Draft und in allen Drafts danach", erklärte Sullivan. Er habe aber auch ein "ein großartiges Gespräch" mit Tagovailoa gehabt. "Tua ist ein sehr guter Spieler in dieser Liga. Er hat viel Gutes für die Miami Dolphins geleistet", stellte er klar.
NFL: Wie ein Raumschiff! So krass sieht das neue Bills-Stadion aus
Er könne noch nicht sagen, wie die Zukunft aussehen und ob der Hawaiianer auch künftig Teil der Dolphins sein werde. "Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass wir in diesem Raum für Wettbewerb sorgen werden, unabhängig davon, ob Tua Teil dieses Raums ist oder nicht", stellte Sullivan klar.
Vertrag von Tagovailoa fesselt die Dolphins
Die Entscheidung, ob Tagovailoa auch künftig zu den Dolphins gehören werde, sei "nah", betonte er. "Und wenn wir das tun, werden wir Tua wissen lassen, ob er dabei sein wird oder nicht, und dann machen wir weiter."
Das Problem für Miami: Tagovailoa hat einen Vertrag, aus dem die Dolphins so einfach nicht rauskommen. Eine Entlassung vor dem 13. März und nach dem 1. Juni würde einen Dead Cap in Höhe von 99,2 Millionen Dollar hinterlassen, in letzterem Fall ließe sich die Summe aber auf zwei Jahre aufteilen.
Deutlich günstiger wäre ein Trade, doch hier muss es zunächst ein Team geben, das bereit wäre, den Vertrag des 27-Jährigen zu übernehmen. Wahrscheinlicher wäre, dass die Dolphins einen signifikanten Teil des Gehalts weiter selbst tragen oder aber Picks abgeben müssen, um das andere Team dazu zu bewegen, das Gehalt zu bezahlen.
Tagovailoa war 2020 an fünfter Position von den Dolphins gepickt worden. In der Saison 2023 führte er die Liga in Passing Yards an und wurde in den Pro Bowl gewählt. Seither wurden seine Leistungen aber immer inkonstanter.