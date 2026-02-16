- Anzeige -
American Football

NFL - Fauxpas bei Golfturnier: Chiefs-Star Travis Kelce trifft Frau am Kopf

  • Veröffentlicht: 16.02.2026
  • 11:34 Uhr
  • ran.de
Missgeschick beim Golf: Travis Kelce kümmerte sich nach dem Treffer sofort um die betroffene Frau© IMAGO/Icon Sportswire

Malheur von Chiefs-Tight-End Travis Kelce: Der NFL-Profi trifft bei einem Golfturnier eine Frau am Kopf.

Während Fans und Experten rätseln, ob Travis Kelce seine NFL-Karriere fortsetzt, sorgt der Tight End der Kansas City Chiefs für einen Schreckmoment.

Der 36-Jährige nahm in den vergangenen Tagen am AT&T Pebble Beach Pro AM Golfturnier im US-Bundesstaat Kalifornien teil und traf bei einem Schlag versehentlich eine Zuschauerin mit einem Golfball am Kopf.

Als Kelce seinen Fauxpas realisierte, eilte er zu der betreffenden Zuschauerin. Videos in den sozialen Netzwerken zeigen, wie sich der Partner von Popstar Taylor Swift sofort nach ihrem Wohlbefinden erkundigte.

Nicht das erste Malheur von Kelce

Nachdem er sich vergewissert hatte, dass die Frau nicht verletzt wurde, beschenkte er sie mit einem Autogramm. Das von Kelce zu diesem Zeitpunkt bespielte Loch beendete er in der Folge nicht mehr, mit einem Gesamtergebnis von 10 unter Par beendete er schließlich das Turnier.

Übrigens: Es war nicht das erste Mal, dass der dreimalige Super-Bowl-Sieger jemanden mit einem Golfball getroffen hat. Im Juli 2024 erwischte er einen Fan am Hinterkopf, als er mit Bruder Jason Kelce und weiteren Prominenten beim American Century Championship spielte.

Auch interessant: Plötzlicher Tod mit 54: Ex-NFL-Profi Tre' Johnson stirbt unerwartet bei Familienausflug

