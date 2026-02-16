Malheur von Chiefs-Tight-End Travis Kelce: Der NFL-Profi trifft bei einem Golfturnier eine Frau am Kopf.

Während Fans und Experten rätseln, ob Travis Kelce seine NFL-Karriere fortsetzt, sorgt der Tight End der Kansas City Chiefs für einen Schreckmoment.

Der 36-Jährige nahm in den vergangenen Tagen am AT&T Pebble Beach Pro AM Golfturnier im US-Bundesstaat Kalifornien teil und traf bei einem Schlag versehentlich eine Zuschauerin mit einem Golfball am Kopf.

Als Kelce seinen Fauxpas realisierte, eilte er zu der betreffenden Zuschauerin. Videos in den sozialen Netzwerken zeigen, wie sich der Partner von Popstar Taylor Swift sofort nach ihrem Wohlbefinden erkundigte.