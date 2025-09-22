American Football
NFL - Minnesota Vikings: Cornerback Isaiah Rodgers liefert eines der besten Spiele der Geschichte – gegen Superstar Ja'Marr Chase
- Aktualisiert: 23.09.2025
- 08:58 Uhr
- Julian Erbs
Im Duell der Backup-Quarterbacks setzten sich die Minnesota Vikings mit Carson Wentz klar gegen die Cincinnati Bengals mit Jake Browning durch und gewannen 48:10. Währenddessen spielte ein Cornerback der Vikings das Spiel seines Lebens.
Die Partie zwischen den Minnesota Vikings und den Cincinnati Bengals war zur Halbzeit praktisch entschieden: Minnesota führte klar mit 34:3. Carson Wentz überzeugte als Backup von J.J. McCarthy dabei ebenso wie das starke Laufspiel.
Hauptverantwortlich war aber ein Spieler der Defense: Isaiah Rodgers.
Zur Halbzeit konnte der Vikings-Cornerback bereits eine unglaubliche Statline vorweisen: zwei Forced Fumbles, ein abgewehrter Pass, eine Interception und zwei Touchdowns.
Rodgers war wahrscheinlich noch außer Atem, als er sich spät im zweiten Viertel erneut Ja’Marr Chase in den Weg stellte.
Erste Halbzeit für die Geschichtsbücher
Zuvor hatte Rodgers den vorherigen Drive der Bengals beendet, indem er Noah Fant den Ball entriss und an der Seitenlinie zu einem 66-Yard-Touchdown sprintete – bereits sein zweiter an diesem Tag, nachdem er bereits im ersten Viertel einen Pick Six über 87 Yards gefangen und in die Endzone getragen hatte.
Das Wichtigste in Kürze
Nur drei Spielzüge später kämpfte Chase um Yards, doch Rodgers zeigte den gleichen Einsatz wie Minuten zuvor: Wieder schlug er nach dem Ball, wieder fumbelte Cincinnati.
In der NFL wird häufig das Bewertungssystem von Pro Football Focus (PFF) herangezogen, um Spielerleistungen mit einer Note zu beurteilen.
Das PFF-Bewertungssystem analysiert jede Aktion eines Spielers unabhängig vom Ausgang des Spielzugs und vergibt dafür Noten zwischen -2 und +2.
Diese Einzelbewertungen werden zusammengerechnet und auf eine 0–100-Skala übertragen, wobei etwa 60 durchschnittlich ist, 80+ stark und 90+ Elite-Niveau bedeutet.
Statistisch gesehen eine der besten Leistungen der NFL-Geschichte
Das Ergebnis seiner unglaublichen Leistungen war eine PFF-Gesamtnote von 99,9, die auch Bestand hatte, als Rodgers noch bis ins dritte Viertel spielte, ehe er ausgewechselt wurde.
Auch wenn die endgültigen Bewertungen von PFF nach dem 48:10-Sieg der Vikings noch angepasst werden könnten, ist Rodgers vorerst der erste Spieler der PFF-Ära (seit 2006), dem auf mindestens 15 defensiven oder offensiven Snaps ein "perfektes" Spiel gelang – und er erreichte dies bei 41 gespielten Snaps.
Brisant: Die Vikings verpflichteten Rodgers in der Offseason über zwei Jahre für "nur" elf Millionen Dollar.
