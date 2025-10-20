Anzeige
NFL: Minnesota Vikings wütend über nicht gegebenen Touchdown

  • Aktualisiert: 22.10.2025
  • 08:54 Uhr
  • Daniel Kugler

Ein Vikings-Touchdown von Tight End T.J. Hockenson wird spät im Spiel gegen die Eagles zurückgenommen. Minnesota ist außer sich. Die NFL reagiert mit einem Statement.

Die Minnesota Vikings waren nach der 22:28-Niederlage gegen die Philadelphia Eagles außer sich.

Tight End T.J. Hockenson kochte vor Wut, nachdem ein Touchdown-Catch aus 15 Yards im vierten Viertel mit 2:58 Minuten auf der Uhr nach Replay für ungültig erklärt wurde.

Dieser hätte inklusive Extrapunkt den Rückstand auf den amtierenden Super-Bowl-Champion auf zwei Punkte verkürzt, die Vikings hatten zu diesem Zeitpunkt auch noch all ihre Timeouts.

Hockenson sagte nach der Partie, er habe "die ganze Zeit die Kontrolle gehabt", und verriet, dass zwei Mitglieder von Schiedsrichter Bill Vinovichs Team ihm gesagt hätten, sie hätten den Spielzug auch als Catch und damit Touchdown gesehen, nachdem die Entscheidung auf dem Spielfeld überstimmt worden war.

"Es gab nichts, was die Annulierung gerechtfertigt hätte", polterte Hockenson. "Ich meine, ich war da draußen. Ich habe es gespürt, die Hände unter dem Ball, ich habe ihn geschnappt, und kann es nicht nachvollziehen."

Und weiter; "Ich verstehe die Catch-Regel zu diesem Zeitpunkt einfach nicht. Mir leuchtet nicht ein, wie New York einfach sagen kann: 'Das ist kein Catch', obwohl es keine Beweise dafür gab. Ich meine, ich hatte ihn. Ich finde es lächerlich."

Minnesota Vikings: Referees geben Erklärung für Ruling ab

Alle punktebringenden Spielzüge in der NFL unterliegen grundsätzlich einer Überprüfung.

Die ersten Wiederholungen zeigten, dass sich der Ball etwas bewegte, als Hockenson auf dem Boden aufschlug. Voraussetzung für eine Aufhebung eines Scores in der NFL nach Wiederholung ist, dass es klare und eindeutige Beweise auf dem Video gibt, die zeigen, dass eine andere Entscheidung hätte getroffen werden müssen.

In einer Erklärung betonte Mark Butterworth, Vizepräsident für Instant Replay, dass dies hierbei jedoch der Fall gewesen sei: "Wir verwendeten verbesserte Aufnahmen, um zu zeigen, dass er, als er zu Boden ging - er braucht die Kontrolle über den Ball während des gesamten Fangvorgangs - die Kontrolle über den Ball verlor. Der Ball schlug auf dem Boden auf. Anschließend erlangte er die Kontrolle zurück. Deshalb haben wir die Entscheidung auf einen unvollständigen Pass zurückgewiesen."

Laut "ESPN Analytics" führte die Rücknahme des Touchdowns zu einer Verringerung der Siegwahrscheinlichkeit der Vikings um 16,4 Prozent.

Minnesota muss sich vor der Aktion jedoch die mangelnde Effizienz zu Beginn des Spiels ankreiden, als zahlreiche weitere Möglichkeiten vergeben wurde. Das Team beendete das Spiel mit nur einem Touchdown aus sechs Red-Zone-Drives und leistete sich zwei Ballverluste, darunter eine Interception, die Eagles-Linebacker Jalyx Hunt 42 Yards zum Touchdown zurücktrug.

Entsprechend zeigte sich auch Hockenson im Ergebnis einsichtig. "Es ist, wie es ist. Wir müssen uns bei anderen Spielzügen konzentrieren. Man kann nicht nur einen von sechs verwerten und ein Spiel mit zwei Ballverlusten gewinnen. Wir hatten am Ende zwar die Chance dazu, aber ja, es war schwierig."

