NFL: Minnesota Vikings wütend über nicht gegebenen Touchdown

Ein Vikings-Touchdown von Tight End T.J. Hockenson wird spät im Spiel gegen die Eagles zurückgenommen. Minnesota ist außer sich. Die NFL reagiert mit einem Statement.

von Daniel Kugler

Die Minnesota Vikings waren nach der 22:28-Niederlage gegen die Philadelphia Eagles außer sich.

Tight End T.J. Hockenson kochte vor Wut, nachdem ein Touchdown-Catch aus 15 Yards im vierten Viertel mit 2:58 Minuten auf der Uhr nach Replay für ungültig erklärt wurde.

Dieser hätte inklusive Extrapunkt den Rückstand auf den amtierenden Super-Bowl-Champion auf zwei Punkte verkürzt, die Vikings hatten zu diesem Zeitpunkt auch noch all ihre Timeouts.

Hockenson sagte nach der Partie, er habe "die ganze Zeit die Kontrolle gehabt", und verriet, dass zwei Mitglieder von Schiedsrichter Bill Vinovichs Team ihm gesagt hätten, sie hätten den Spielzug auch als Catch und damit Touchdown gesehen, nachdem die Entscheidung auf dem Spielfeld überstimmt worden war.

"Es gab nichts, was die Annulierung gerechtfertigt hätte", polterte Hockenson. "Ich meine, ich war da draußen. Ich habe es gespürt, die Hände unter dem Ball, ich habe ihn geschnappt, und kann es nicht nachvollziehen."

Und weiter; "Ich verstehe die Catch-Regel zu diesem Zeitpunkt einfach nicht. Mir leuchtet nicht ein, wie New York einfach sagen kann: 'Das ist kein Catch', obwohl es keine Beweise dafür gab. Ich meine, ich hatte ihn. Ich finde es lächerlich."