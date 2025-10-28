Carson Wentz spielte mehr als zwei Spiele mit einer kaputten Schulter, die nun eine Operation benötigt. Die Minnesota Vikings wussten davon, stellten ihn trotzdem auf, um J.J. McCarthy zu schützen. Das ist moralisch kaum zu rechtfertigen. Von Kai Esser Man brauchte schon mehr als ein Semester Medizin, um bei der Verletzung von Carson Wentz genau zu wissen, worum es sich dabei handelt. Ein Labrumriss mit ausgerenkter Schulter inklusive Bruch der Gelenkpfanne. Oder in kurz: Die linke Schulter von Carson Wentz ist völlig demoliert. Eine Operation ist dringend nötig, die Saison des Backups beendet. Dabei spielte er mehr als zwei komplette Spiele mit dieser Verletzung. Schon zur Halbzeit des London Games gegen die Cleveland Browns soll er über starke Schmerzen geklagt haben. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Gewinner und Verlierer des 8. Spieltags: Genugtuung für Fields, Steelers in Not Und das alles nur, weil die Minnesota Vikings ihren wertvollen First Round Pick aus 2024, J.J. McCarthy, schützen wollten. Das ist aus Business-Sicht verständlich. Aber am Ende sind in diesem Business auch Menschen unterwegs - und das missachten die Vikings damit komplett.

Minnesota Vikings: J.J. McCarthy hätte spielen können Denn eins steht fest: McCarthy hätte durchaus spielen können. Ein verstauchter Knöchel hält ihn aktuell davon ab, auf dem Platz zu stehen. Um herauszustellen, welche der beiden Verletzungen schwerwiegender ist, muss man kein Chefarzt sein. Freilich, es ist sicher nicht angenehm, mit einem verstauchten Knöchel Football zu spielen und die Chance, dass sich der Quasi-Rookie erneut verletzt, ist durchaus gegeben. Gerade, nachdem er die ganze Saison 2024 aussetzen musste, ist Vorsicht durchaus verständlich. Dennoch: Die Vikings hätten ihn trotzdem aufs Feld schicken sollen - denn er ist der gesündere der beiden Quarterbacks. Bereits vor Woche sieben trainierte der Spielmacher eingeschränkt mit.

