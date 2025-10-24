Wentz auf die Bank beordert
NFL: Minnesota Vikings kassieren gegen die Los Angeles Chargers die nächste Pleite
24.10.2025
07:34 Uhr
Kai Esser
Die Minnesota Vikings haben zum Auftakt des 8. Spieltags eine herbe Niederlage bei den Los Angeles Chargers kassiert. Dabei war das Spiel zur Halbzeit beinahe schon entschieden.
Zweite Niederlage in Folge für die Minnesota Vikings: Bei den Los Angeles Chargers gingen die Mannen aus Minneapolis chancenlos mit 10:37 baden.
Dabei waren die Gastgeber in nahezu jeder Metrik und jeder Spielphase das überlegene Team.
Carson Wentz kam am Ende auf lediglich 144 Passing Yards bei 27 Passversuchen (15 davon angekommen), dazu ein Touchdown und eine Interception. Spät wurde er sogar gebencht, Rookie Max Brosmer vervollständigte im 4. Viertel seine ersten NFL-Pässe.
Auch über den Boden ging nichts: Bei lediglich elf Läufen holten die Vikings mickrige 34 Yards. Starter Jordan Mason erlief drei Yards bei vier Versuchen. Bester Receiver des Abends war Justin Jefferson mit 74 Yards bei sieben Catches, Jordan Addison fing den einzigen Touchdown des Tages.
Los Angeles Chargers stoppen Negativlauf
Auf der Gegenseite spielten die Chargers im heimischen SoFi Stadium ein nahezu perfektes Spiel. Nach zuletzt 3 Niederlagen aus vier Spielen und einem wenig überzeugenden Sieg bei den Miami Dolphins Balsam auf die Seele Aller, die es mit den Chargers halten.
Justin Herbert überzeugte mit 227 Passing Yards (18/25 Pässe angekommen) und drei Touchdowns, allerdings auch dem Makel einer Interception. Mit 62 Rushing Yards zusätzlich glänzte Herbert zudem mit Mobilität.
Bester Läufer der "Bolts" war Kimani Vidal, der 117 Yards bei 23 Versuchen holte, insgesamt standen die Chargers am Ende bei über 200 Rushing Yards.
Bester Receiver des Abends war Ladd McConkey mit 88 Yards und einem Touchdown, zudem fingen Oronde Gadsden und Tre Harris einen Pass in der Endzone.
Die Vikings, die nun bei einer negativen Bilanz stehen (3-4), müssen am kommenden Spieltag zu den Detroit Lions reisen, die Chargers (5-3) haben es mit den Tennessee Titans auswärts zu tun.