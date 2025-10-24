Rechtsstreit zwischen NFL und Ex-Head-Coach Jon Gruden geht in die nächste Runde

Der Rechtsstreit zwischen der NFL und Jon Gruden geht in die nächste Runde. Nun beantragt die NFL eine Klageabweisung von Gruden.

Der Rechtsstreit zwischen Ex-Trainer Jon Gruden und der NFL eskaliert weiter: Nach einer Entscheidung des Nevada Supreme Court hat die Liga eine Klageabweisung beantragt. Der Fall wurde am Donnerstag an das Bezirksgericht in Nevada zurückverwiesen, woraufhin die NFL-Anwälte sofort zwei Anträge einreichten.

Gruden hatte im November 2021 gegen die NFL und Commissioner Roger Goodell geklagt. Er wirft der Liga eine "böswillige und orchestrierte Kampagne" vor, die seine Karriere zerstört habe. Auslöser waren E-Mails aus den Jahren 2011 bis 2018, die Gruden während seiner Zeit als "ESPN"-Analyst versendet hatte.

Darin fanden sich rassistische und andere abwertende Äußerungen. Die Inhalte wurden von Medien wie der Wall Street Journal und der New York Times veröffentlicht, was zu Grudens Rücktritt als Head Coach der Las Vegas Raiders im Oktober 2021 führte. Gruden fordert Schadensersatz für den Verlust seiner Karriere und Werbeverträge.