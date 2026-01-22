Die Minnesota Vikings halten ihren Defensive Coordinator Brian Flores. Allerdings bleibt er weiter ein Kandidat für einen Head-Coach-Posten in der AFC. Die Minnesota Vikings haben ihren Defensive Coordinator Brian Flores mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Der 44-Jährige, der als Kandidat für mehrere vakante Head-Coach-Positionen gilt, wird somit 2026 bei den Vikings bleiben - zumindest voraussichtlich. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

NFL: Playoff-Spiele im Relive auf Joyn Flores' ursprünglicher Dreijahresvertrag, den er vor der Saison 2023 unterzeichnet hatte, war ausgelaufen. Unter seiner Führung zählte die Defense in den letzten Jahren zu den besten der NFL. 2024 rangierte sie auf Platz drei in zugelassenen EPA pro Play, 2025 auf Platz acht. EPA bedeutet "Expected Points Added" und misst anhand eines jeden Spielzugs die Auswirkung auf Punkte am Ende des Drives. Die Metrik zeigt also effektiv die Qualität von Spielzügen eines Quarterbacks.

Minnesota Vikings halten mit Brian FLores die "Identität der Defense" Head Coach Kevin O'Connell lobte Flores in einem Team-Statement: "Brian hat eine einzigartige Fähigkeit, mit Spielern zu verbinden, ihre Stärken zu verstehen und sie in Positionen zu bringen, in denen sie maximalen Einfluss haben. Die Identität unserer Defense spiegelt seine Führung und Vorbereitung wider." O'Connell betonte zudem die enge Beziehung: "Persönlich schätze ich die Beziehung, die wir in den letzten drei Jahren aufgebaut haben, und dieses geteilte Vertrauen, die Ausrichtung und der hohe Standard werden für unseren Erfolg entscheidend bleiben."

NFL-Transactions: San Francisco 49ers treffen Entscheidung um Brandon Aiyuk 1 / 8 © Imagn Images Brandon Aiyuk (San Francisco 49ers)

Das Kapitel von Wide Receiver Brandon Aiyuk bei den San Francisco 49ers ist so gut wie beendet. "Ich denke, dass man mit Sicherheit sagen kann, dass Brandon seinen letzten Snap als 49er bereits gespielt hat", erklärte General Manager John Lynch auf der Jahresabschluss-Pressekonferenz. Aiyuk, der seit Mitte 2024 verletzungsbedingt kein Spiel mehr gemacht hat, wird demnach wahrscheinlich entlassen werden. Auch interessant: NFL: Playoff-Rekord schon weit vor dem Super Bowl 2026 gebrochen © IMAGO/Icon Sportswire Trevon Diggs (Green Bay Packers)

Das Intermezzo von Trevon Diggs in Green Bay ist vorbei. Die Packers haben den Cornerback entlassen, das gab die Franchise bekannt. Der 27-Jährige durchläuft nun den Waiver Wire. Sollte er nicht verpflichtet werden, wird er zum Free Agent. Ende Dezember hatten sich die Dallas Cowboys von ihm getrennt, die Packers verpflichteten ihn und er spielte in zwei Partien. Green Bay macht damit 15 Millionen Dollar an Cap Space frei. © Imagn Images Lorenz Metz (New England Patriots)

Neue Heimat für den deutschen Offensive Lineman Lorenz Metz. Vom Practice Squad der Tampa Bay Buccaneers wird der gebürtige Bayer ins Practice Squad des sechsmaligen Champions New England Patriots aufgenommen. Die Maßnahme ist wohl eine Reaktion auf die Probleme der Offensive Line im ersten Playoff-Spiel gegen die Chargers (16:3). Metz könnte bereits in der Divisional Round gegen die Texans aktiviert werden. © Imagn Images Lenny Krieg (New York Jets)

Kicker Lenny Krieg hat eine neue Heimat in der NFL gefunden: Die New York Jets statteten den Deutschen mit einem Future/Reserve Contract aus und holten ihn vom Practice Squad der Atlanta Falcons. Damit haben die Jets die Rechte an Krieg für die Saison 2026, aber nicht darüber hinaus. © Icon Sportswire Jakobi Meyers (Jacksonville Jaguars)

An der Trade Deadline erst per Trade gekommen, nun ein neuer Vertrag: Die Jacksonville Jaguars statten Wide Receiver Jakobi Meyers mit einem neuen Kontrakt über drei Jahre und 60 Millionen Dollar aus, davon sind 40 Millionen garantiert. Nachdem Meyers bei den Las Vegas Raiders nicht glücklich wurde, tradeten die Jaguars für ihn. Nach der Saison wäre er Free Agent geworden. © Icon Sportswire Travis Jones (Baltimore Ravens)

In seinem letzten Vertragsjahr haben die Baltimore Ravens Nägel mit Köpfen gemacht und Defensive Tackle Travis Jones mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Die Stütze der Defensive Line verdient über die kommenden drei Jahre 40,5 Millionen Dollar. Der Third Round Pick von 2022 spielt sein bestes Jahr und ist zu einem zuverlässigen Run Stopper geworden. © Icon Sportswire Luke Wattenberg (Denver Broncos)

Die Denver Broncos haben einem Anker ihrer Offensive Line einen neuen Vertrag gegeben. Wie NFL-Insider Tom Pelissero berichtet, statten die Broncos ihrem Center Luke Wattenberg mit einem neuen Vierjahresvertrag aus, der ihm 48 Millionen Dollar einbringt, damit sind nur drei Center besser bezahlt als Wattenberg. Die Hälfte davon sind garantiert. Laut "Pro Football Focus" hat Wattenberg diese Saison noch keinen Sack zugelassen. Auch interessant: NFL: Denver Broncos ohne Bo Nix - Ersatzmann spielt gegen sein Ex-Team © Imagn Images Aidan Hutchinson (Detroit Lions)

Die Detroit Lions binden einen weiteren Leistungsträger langfristig an sich. Nach Jameson Williams und Kerby Joseph verlängerte nun auch Defensive End Aidan Hutchinson in Detroit. Der Edge Rusher unterschrieb für vier weitere Jahre und erhält nach Angaben seines Beraters Mike McCartney in diesem Zeitraum 180 Millionen Dollar, 141 davon sind demnach garantiert.

Minnesota Vikings: Brian Flores weiter Kandidat als Head Coach Trotz der Verlängerung bleibt Flores ein gefragter Kandidat für Head-Coach-Jobs. In diesem Monat führte er bereits Vorstellungsgespräche bei den Baltimore Ravens und Pittsburgh Steelers. Laut Insider Tom Pelissero ist Flores weiterhin im Rennen für die genannten Posten: "Flores ist immer noch Kandidat für die Head-Coaching-Jobs bei den Pittsburgh Steelers und Baltimore Ravens. Aber falls er keinen davon bekommt, bleibt er in Minnesota", heißt es. Flores hatte kürzlich auch ein Gespräch mit den Washington Commanders für deren Defensive-Coordinator-Position geführt, doch die Vikings zeigten sich zuversichtlich, dass er nur für einen Head-Coach-Posten gehen würde.

NFL Playoffs 2026 - Quarterback Ranking vor den Championship Games: MVP-Kampf an der Spitze 1 / 5 © Imago NFL: Quarterback-Ranking vor den Championship Games

Die Regular Season der NFL ist zu Ende, die Championship Games stehen an. Nur noch vier Starting Quarterbacks sind dabei. ran zeigt das Ranking der Spielmacher vor dem letzten Schritt in den Super Bowl. Hinweis: Das Ranking bezieht sich auf die Leistungen der aktuellen Saison, die Leistungen der Wild Card- und Divisional Round sowie Playoff-Erfahrung und den Erfolg in der Postseason generell.

Alle NFL-Highlights hier auf Joyn © Getty Images Platz 4: Jarrett Stidham (Denver Broncos)

Nach Bo Nix' bitterer Verletzung muss Jarrett Stidham plötzlich die Broncos in den Super Bowl führen. Stidham hat seit 2023 keinen Pass in einem regulären Saisonspiel geworfen, in einem Playoff-Spiel trat Stidham noch nie in Erscheinung. In vier NFL-Spielen hat der 29-Jährige nur einen Sieg vorzuweisen. Stidham hat ganz offensichtlich klare Limitierungen und sollte sich darauf beschränken, Turnover zu vermeiden. © 2025 Getty Images Platz 3: Sam Darnold (Seattle Seahawks)

Seit Woche elf spielt Sam Darnold nur noch unterdurchschnittlichen Football. Ein Passer Rating nahe der 80. Die Seattle Seahawks wären wohl einstimmig Top-Favorit auf den Super Bowl, wenn man nicht die stete "Angst" haben müsste, dass Darnold seinem Team das Spiel verliert. Gegen die San Francisco 49ers hat ihm zudem eine Bauchmuskelverletzung zu schaffen gemacht. Gegen die Niners zeigte Darnold, auch wegen des klaren Spielausgangs, ein unauffälliges Spiel. Ob das auch im weiteren Verlauf der Saison reichen wird, hängt wohl von der Seahawks-Defense ab. © Imagn Images Platz 2: Drake Maye (New England Patriots)

Drake Maye hat zwei Playoff-Spiele mit Licht und Schatten hinter sich. In der Postseason zeigt er sich fehleranfälliger, gegen die Texans unterliefen ihm gleich drei Fumbles. Maye hat aber auch gezeigt, warum er in der Regular Season ein MVP-Kandidat war: Präzise Pässe in enge Fenster und auch die langen Würfe bringt er so sicher wie kaum ein anderer Quarterback an. Für die Spitze dieses Rankings muss er aber die Turnover minimieren. © Newscom World Platz 1: Matthew Stafford (Los Angeles Rams)

Der Favorit auf den MVP-Titel ist auch unser bester verbleibender Quarterback. Dabei hat auch Stafford gegen die Bears keine Bäume ausgerissen, aber er spielt weitestgehend fehlerfreien Football und liefert konstant ab, wenn es darauf ankommt. Das hat er auch beim knappen Sieg gegen die Panthers in der Wild Card Round gezeigt. Gepaart mit seiner Erfahrung als Super-Bowl-Champion kann er am ehesten ein Spiel komplett an sich reißen.