EIne Stimme Vorsprung
NFL MVP 2026: Matthew Stafford gewinnt die Wahl gegen Drake Maye nur haarscharf
- Aktualisiert: 06.02.2026
- 10:28 Uhr
- ran.de
Matthew Stafford ist der Most Valuable Player der NFL 2026. Dabei war es jedoch so knapp wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Der Vorsprung auf Drake Maye war nur haarscharf.
Freudestrahlend kam Matthew Stafford auf die Bühne der NFL Honors, um die Trophäe für den wertvollsten Spieler der Liga entgegenzunehmen.
Mit bei ihm: Seine Töchter sowie seine Frau Kelly. Ein Bild, bei dem kaum ein Auge trocken blieb.
Doch beinahe wäre es gar nicht zu dieser zweifelsfrei emotionalen Kulisse gekommen: Denn der Quarterback der Los Angeles Rams gewann den Preis nur mit einem hauchdünnen Vorsprung.
NFL MVP: Drake Maye hätte nur eine andere Stimme gebraucht
Denn: Im noch relativ neuen Punktesystem der MVP-Wählenden erhielt Stafford 366 Zähler. Sein ärgster Konkurrent, Drake Maye von den New England Patriots, holte 361 Punkte.
Damit ist es das engste MVP-Rennen seit 2003, als sich Peyton Manning und Steve McNair die Trophäe sogar teilten. Stafford erhielt 24 Stimmen für Platz eins, Maye 23. Die anderen drei entfielen auf Josh Allen von den Buffalo Bills und Justin Herbert von den Los Angeles Chargers.
NFL Honors 2026: Die Gewinner von MVP, Coach of the Year und Co. im Überblick
NFL Honors 2026: Das sind die Gewinner bei MVP und Co.
Vor dem Super Bowl werden traditionell die Awards in diversen Kategorien vergeben, wodurch führende Spieler oder Coaches ausgezeichnet werden. Die Finalisten bei MVP, Coach oder Offensive Player of the Year stehen fest. ran zeigt die Gewinner der NFL Honors 2026.
Im Video: Das sagt Icke zur MVP-Wahl
Most Valuable Player
Matthew Stafford, QB, Los Angeles Rams
Coach of the Year
Mike Vrabel, New England Patriots
Assistant Coach of the Year
Josh McDaniels, New England Patriots
Comeback Player of the Year
Christian McCaffrey, RB, San Francisco 49ers
Offensive Player of the Year
Jaxon Smith-Njigba, WR, Seattle Seahawks
Defensive Player of the Year
Myles Garrett, DE, Cleveland Browns
Offensive Rookie of the Year
Tetairoa McMillan, WR, Carolina Panthers
Defensive Rookie of the Year
Carson Schwesinger, LB, Cleveland Browns
Protector of the Year
Joe Thuney, Guard, Chicago Bears
Hätte Maye also Platz eins auf einem dieser Ballots gemacht, hätte er womöglich mehr Punkte als Stafford gehabt. So muss sich der erst 23-Jährige mit Platz zwei begnügen.
Für den Rams Quarterback ist es mit 37 die erste MVP-Auszeichnung. Auf der Bühne der Honors kündigte er an, auch 2026 spielen zu wollen.