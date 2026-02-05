- Anzeige -
Super Bowl 2026: Verrückteste Wetten - verhaftet ICE Rapper Bad Bunny auf der Bühne?

  • Aktualisiert: 06.02.2026
  • 11:22 Uhr
  • Franziska Wendler

Rund um den Super Bowl können Wettfreunde auf unzählige Dinge ihr Geld setzen. ran zeigt die kuriosesten Wetten zum NFL-Endspiel.

Von Franziska Wendler

Der Super Bowl zwischen den New England Patriots und den Seattle Seahawks ist nicht nur auf dem Feld ein großes Spektakel.

Halftime Show, Werbespots – rund um das NFL-Endspiel gibt es unzählige Schlagzeilen. Und auch für die wettbegeisterten Zuschauer wird einiges geboten.

Selbstverständlich kann man klassisch sein Geld auf das eine oder andere Team setzen und auf einen Gewinn hoffen. Es gibt allerdings auch weitere Optionen, auf die man wetten kann.

ran zeigt die kuriosesten Wetten zu Super Bowl 60 in Santa Clara.

Super Bowl: Erwähnt Bad Bunny "ICE" oder "Trump" bei der Halftime Show?

Erst vor wenigen Tagen gewann Bad Bunny den Grammy für das Album des Jahres. Seine Dankesrede begann der Puerto Ricaner mit den Worten "ICE out" und kritisierte in der Folge die US-Einwanderungspolitik. Dass der auf Spanisch singende Künstler die Halftime Show macht, kam vor allem bei den Anhängern von US-Präsident Donald Trump nicht allzu gut an.

Nun können Wettende Geld darauf setzen, ob Bad Bunny die Worte "ICE" und/oder "Trump" erwähnt, eine "ICE"-Maske trägt – und sogar, ob der 31-Jährige während seiner Performance von ICE-Beamten festgenommen wird.

Super Bowl: Wird Bad Bunny bei der Halftime Show zensiert?

Auch zur Halftime Show selbst gibt es unzählige Wetten. Grüßt Bad Bunny Puerto Rico? Singt er einen neuen Song? Wechselt er komplett sein Outfit? Und für die TV-Zuschauer wohl am wichtigsten: Ist seine Performance wirklich vollumfänglich zu sehen? So kann man etwa wetten, ob Teile seiner Songtexte stummgeschaltet oder zensiert werden.

NFL Honors 2026: Die Gewinner von MVP, Coach of the Year und Co. im Überblick

1 / 10
<em><strong>NFL Honors 2026: Das sind die Gewinner bei MVP und Co.</strong><br>Vor dem Super Bowl werden traditionell die Awards in diversen Kategorien vergeben, wodurch führende Spieler oder Coaches ausgezeichnet werden. Die Finalisten bei MVP, Coach oder Offensive Player of the Year stehen fest. <strong>ran</strong> zeigt die Gewinner der NFL Honors 2026.</em><br><a href="https://www.ran.de/sports/american-football/nfl/videos/nfl-matthew-stafford-verdient-mvp-icke-reagiert"><em>Im Video: Das sagt Icke zur MVP-Wahl</em></a>
© ZUMA Press Wire

NFL Honors 2026: Das sind die Gewinner bei MVP und Co.
Vor dem Super Bowl werden traditionell die Awards in diversen Kategorien vergeben, wodurch führende Spieler oder Coaches ausgezeichnet werden. Die Finalisten bei MVP, Coach oder Offensive Player of the Year stehen fest. ran zeigt die Gewinner der NFL Honors 2026.
Im Video: Das sagt Icke zur MVP-Wahl

<strong>Most Valuable Player</strong><br>Matthew Stafford, QB, Los Angeles Rams
© UPI Photo

Most Valuable Player
Matthew Stafford, QB, Los Angeles Rams

<strong>Coach of the Year</strong><br>Mike Vrabel, New England Patriots
© UPI Photo

Coach of the Year
Mike Vrabel, New England Patriots

<strong>Assistant Coach of the Year</strong><br>Josh McDaniels, New England Patriots
© Icon Sportswire

Assistant Coach of the Year
Josh McDaniels, New England Patriots

<strong>Comeback Player of the Year</strong><br>Christian McCaffrey, RB, San Francisco 49ers
© Imagn Images

Comeback Player of the Year
Christian McCaffrey, RB, San Francisco 49ers

<strong>Offensive Player of the Year</strong><br>Jaxon Smith-Njigba, WR, Seattle Seahawks
© ZUMA Press Wire

Offensive Player of the Year
Jaxon Smith-Njigba, WR, Seattle Seahawks

<strong>Defensive Player of the Year</strong><br>Myles Garrett, DE, Cleveland Browns
© Icon Sportswire

Defensive Player of the Year
Myles Garrett, DE, Cleveland Browns

<strong>Offensive Rookie of the Year</strong><br>Tetairoa McMillan, WR, Carolina Panthers
© Imagn Images

Offensive Rookie of the Year
Tetairoa McMillan, WR, Carolina Panthers

<strong>Defensive Rookie of the Year</strong><br>Carson Schwesinger, LB, Cleveland Browns
© Icon Sportswire

Defensive Rookie of the Year
Carson Schwesinger, LB, Cleveland Browns

<strong>Protector of the Year</strong><br>Joe Thuney, Guard, Chicago Bears
© Imagn Images

Protector of the Year
Joe Thuney, Guard, Chicago Bears

Super Bowl: Kommt Patriots-Receiver Mack Hollins barfuß ins Stadion?

Mack Hollins erlangte bereits im Trikot der Buffalo Bills Berühmtheit, als er barfuß zu den Spielen erschien. Seinen unkonventionellen Lebensstil hat er auch nach New England mitgebracht – und das selbst bei eisigen Temperaturen. Kommt er auch zum größten Spiel seiner Karriere ohne Schuhe? Die Wetten laufen.

Super Bowl: Wer wird der Schnellste - und wie schnell?

Jaxon Smith-Njigba? Kenneth Walker? TreVeyon Henderson? Wird einer von ihnen der schnellste Spieler beim Super Bowl? Gewettet werden kann beim NFL-Spektakel auf den Athleten mit dem höchsten Top-Speed – und nicht nur das. Sogar auf die genaue Geschwindigkeit kann Geld gesetzt werden. Favorit ist übrigens keiner der genannten Drei, sondern Seahawks-Receiver und Kick Returner Rashid Shaheed.

Super Bowl: Wirft Seattle an der gegnerischen 1-Yard-Linie?

Im Februar 2015 trafen die Seahawks und Patriots zum bis dato letzten Mal in einem Super Bowl aufeinander. NFL- und speziell Seahawks-Fans dürften sich noch gut an die Interception erinnern, die Patriots-Star Malcolm Butler seinerzeit an der 1-Yard-Linie gelang. Daran angelehnt kann man in diesem Jahr wetten, ob die Seahawks überhaupt einen Pass an der gegnerischen 1-Yard-Linie wagen. Kleiner Hinweis: Seattle erzielte in dieser Saison sieben Touchdowns aus einem Yard – alle sieben waren dabei aber Rushes.

Super Bowl: Welche Gatorade-Farbe im Siegestaumel?

Nach Spielende wird der Head Coach des Siegerteams traditionell mit Gatorade überschüttet. Fragt sich nur, welche Farbe das Sportgetränk haben wird. Aktuell liegen bei den Wettanbietern die Farben Blau und Orange ganz vorne, zur Wahl stehen aber auch Gelb/Limette, Grün, Lila, Rot/Rosa und eine durchsichtige Flüssigkeit.

Super Bowl: Heiratsantrag für Cardi B?

Im vergangenen Jahr fragten sich die Buchmacher, ob Chiefs-Tight-End Travis Kelce seiner Angebeteten Taylor Swift im Rahmen des Super Bowl einen Heiratsantrag machen würde. Kelce verzichtete und fragte die Sängerin stattdessen einige Monate später in einem Blumenmeer im heimischen Garten.

Doch auch für 2026 gibt es eine Heiratswette. Patriots-Receiver Stefon Diggs wurde 2025 Vater von vier Kindern mit vier verschiedenen Frauen. Eine davon ist Sängerin Cardi B, die einen Sohn zur Welt brachte und Diggs zuletzt auch im Stadion anfeuerte. Verloben sich beide im Levi's Stadium?

Auch interessant: Statt Bad Bunny: Er singt bei der alternativen Halftime Show

