Super Bowl 2026: Verrückteste Wetten - verhaftet ICE Rapper Bad Bunny auf der Bühne?

Super Bowl: Erwähnt Bad Bunny "ICE" oder "Trump" bei der Halftime Show? Erst vor wenigen Tagen gewann Bad Bunny den Grammy für das Album des Jahres. Seine Dankesrede begann der Puerto Ricaner mit den Worten "ICE out" und kritisierte in der Folge die US-Einwanderungspolitik. Dass der auf Spanisch singende Künstler die Halftime Show macht, kam vor allem bei den Anhängern von US-Präsident Donald Trump nicht allzu gut an. Nun können Wettende Geld darauf setzen, ob Bad Bunny die Worte "ICE" und/oder "Trump" erwähnt, eine "ICE"-Maske trägt – und sogar, ob der 31-Jährige während seiner Performance von ICE-Beamten festgenommen wird. Doppelte Overtime? Die Wettquoten zum Super Bowl

Super Bowl: Wird Bad Bunny bei der Halftime Show zensiert? Auch zur Halftime Show selbst gibt es unzählige Wetten. Grüßt Bad Bunny Puerto Rico? Singt er einen neuen Song? Wechselt er komplett sein Outfit? Und für die TV-Zuschauer wohl am wichtigsten: Ist seine Performance wirklich vollumfänglich zu sehen? So kann man etwa wetten, ob Teile seiner Songtexte stummgeschaltet oder zensiert werden.

NFL Honors 2026: Die Gewinner von MVP, Coach of the Year und Co. im Überblick 1 / 10 © ZUMA Press Wire NFL Honors 2026: Das sind die Gewinner bei MVP und Co.

Vor dem Super Bowl werden traditionell die Awards in diversen Kategorien vergeben, wodurch führende Spieler oder Coaches ausgezeichnet werden. Die Finalisten bei MVP, Coach oder Offensive Player of the Year stehen fest. ran zeigt die Gewinner der NFL Honors 2026.

Im Video: Das sagt Icke zur MVP-Wahl © UPI Photo Most Valuable Player

Matthew Stafford, QB, Los Angeles Rams © UPI Photo Coach of the Year

Mike Vrabel, New England Patriots © Icon Sportswire Assistant Coach of the Year

Josh McDaniels, New England Patriots © Imagn Images Comeback Player of the Year

Christian McCaffrey, RB, San Francisco 49ers © ZUMA Press Wire Offensive Player of the Year

Jaxon Smith-Njigba, WR, Seattle Seahawks © Icon Sportswire Defensive Player of the Year

Myles Garrett, DE, Cleveland Browns © Imagn Images Offensive Rookie of the Year

Tetairoa McMillan, WR, Carolina Panthers © Icon Sportswire Defensive Rookie of the Year

Carson Schwesinger, LB, Cleveland Browns © Imagn Images Protector of the Year

Joe Thuney, Guard, Chicago Bears

Super Bowl: Kommt Patriots-Receiver Mack Hollins barfuß ins Stadion? Mack Hollins erlangte bereits im Trikot der Buffalo Bills Berühmtheit, als er barfuß zu den Spielen erschien. Seinen unkonventionellen Lebensstil hat er auch nach New England mitgebracht – und das selbst bei eisigen Temperaturen. Kommt er auch zum größten Spiel seiner Karriere ohne Schuhe? Die Wetten laufen.

Super Bowl: Wer wird der Schnellste - und wie schnell? Jaxon Smith-Njigba? Kenneth Walker? TreVeyon Henderson? Wird einer von ihnen der schnellste Spieler beim Super Bowl? Gewettet werden kann beim NFL-Spektakel auf den Athleten mit dem höchsten Top-Speed – und nicht nur das. Sogar auf die genaue Geschwindigkeit kann Geld gesetzt werden. Favorit ist übrigens keiner der genannten Drei, sondern Seahawks-Receiver und Kick Returner Rashid Shaheed. Super Bowl: Überraschung um Taylor Swift?

Super Bowl: Wirft Seattle an der gegnerischen 1-Yard-Linie? Im Februar 2015 trafen die Seahawks und Patriots zum bis dato letzten Mal in einem Super Bowl aufeinander. NFL- und speziell Seahawks-Fans dürften sich noch gut an die Interception erinnern, die Patriots-Star Malcolm Butler seinerzeit an der 1-Yard-Linie gelang. Daran angelehnt kann man in diesem Jahr wetten, ob die Seahawks überhaupt einen Pass an der gegnerischen 1-Yard-Linie wagen. Kleiner Hinweis: Seattle erzielte in dieser Saison sieben Touchdowns aus einem Yard – alle sieben waren dabei aber Rushes.

Super Bowl: Welche Gatorade-Farbe im Siegestaumel? Nach Spielende wird der Head Coach des Siegerteams traditionell mit Gatorade überschüttet. Fragt sich nur, welche Farbe das Sportgetränk haben wird. Aktuell liegen bei den Wettanbietern die Farben Blau und Orange ganz vorne, zur Wahl stehen aber auch Gelb/Limette, Grün, Lila, Rot/Rosa und eine durchsichtige Flüssigkeit.

