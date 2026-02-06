NFL-Highlights kostenlos auf Joyn
Super Bowl 2026: Wettquoten zum NFL-Endspiel Seattle Seahawks vs. New England Patriots
- Veröffentlicht: 06.02.2026
- 10:52 Uhr
- ran
Wer erzielt den ersten Touchdown? Wer wird MVP? Wer gewinnt? Die Wettquoten zu Super Bowl 60 zwischen den Seattle Seahawks und den New England Patriots.
Die Seattle Seahawks sind leichter Favorit in Super Bowl 60 gegen die New England Patriots - zumindest laut den Wettanbietern.
Doch wer beim NFL-Finale zocken möchte, kann sein Geld nicht nur auf den Sieger setzen.
Neben allerhand verrückter Wetten - zum Beispiel, ob Rapper Bad Bunny bei der Halftime Show von ICE-Beamten verhaftet wird - bieten die Buchmacher auch weitere sportbezogene Einsätze, wie zum Beispiel den ersten Touchdown oder wertvollsten Spieler, an.
ran gibt einen Überblick (Quelle: https://sportsbook.fanduel.com, Stand: 06.02.2026, 10:00 Uhr MEZ).
Super Bowl 60: Wer gewinnt?
- Seattle Seahawks: -235 (für einen Gewinn von 100 US-Dollar muss man 235 US-Dollar setzen)
- New England Patriots: +194 (wenn man 100 US-Dollar setzt, bekommt man 194 US-Dollar heraus)
Super Bowl 60: Wer wird MVP?
- Sam Darnold: +115
- Drake Maye: +230
- Jaxon Smith-Njigba: +550
- Kenneth Walker: +850
- Rhamondre Stevenson: +3.000
Externer Inhalt
Super Bowl 60: Wer erzielt den ersten Touchdown?
- Kenneth Walker: +360
- Jaxon Smith-Njigba: +600
- Rhamondre Stevenson: +750
- AJ Barner: +1.200
- Cooper Kupp: +1.300
Hinweis: Touchdown-Pässe zählen nicht, nur Receptions oder Läufe in die Endzone.
VIDEO: Top oder Flop? ran legt sich bei Bad Bunny fest
Super Bowl 60: Wer erzielt einen Touchdown (egal wann)?
- Kenneth Walker: -195
- Jaxon Smith-Njigba: -110
- Rhamondre Stevenson: +135
- AJ Barner: +240
- Hunter Henry: +240
Super Bowl 60: Besondere Wetten
- In jedem Viertel werden Punkte erzielt: -550
- Touchdown durch Defense oder Special Teams: +210
- Touchdown durch einen Lineman: +2.500
- Touchdown beim Opening Kickoff: +8.000
- Patriots schlagen Seahawks wieder 28:24, wie in Super Bowl XLIX: +10.000
- Doppelte Overtime: +10.000
- Kein Touchdown im gesamten Spiel: +17.500
Super Bowl 60: Wer gewinnt Super Bowl 61?
Wer möchte, kann auch schon auf Super Bowl LXI im kommenden Jahr setzen. Die Favoriten der Buchmacher:
- Seattle Seahawks: +750
- Los Angeles Rams: +800
- Baltimore Ravens: +1.200
- Buffalo Bills: +1.200
- Green Bay Packers: +1.300