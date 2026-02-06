Wer erzielt den ersten Touchdown? Wer wird MVP? Wer gewinnt? Die Wettquoten zu Super Bowl 60 zwischen den Seattle Seahawks und den New England Patriots.

Die Seattle Seahawks sind leichter Favorit in Super Bowl 60 gegen die New England Patriots - zumindest laut den Wettanbietern.

Doch wer beim NFL-Finale zocken möchte, kann sein Geld nicht nur auf den Sieger setzen.

Neben allerhand verrückter Wetten - zum Beispiel, ob Rapper Bad Bunny bei der Halftime Show von ICE-Beamten verhaftet wird - bieten die Buchmacher auch weitere sportbezogene Einsätze, wie zum Beispiel den ersten Touchdown oder wertvollsten Spieler, an.

ran gibt einen Überblick (Quelle: https://sportsbook.fanduel.com, Stand: 06.02.2026, 10:00 Uhr MEZ).