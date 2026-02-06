NFL: Star-Quarterback erstmals zum MVP gewählt - Super-Bowl-Teilnehmer Drake Maye geht leer aus

Matthew Stafford ist erstmals MVP. Der Quarterback der Los Angeles Rams setzt sich bei den NFL Honors unter anderem gegen Drake Maye von den New England Patriots durch. Der wertvollste Spieler der NFL-Saison 2025 heißt Matthew Stafford. Der Quarterback der Los Angeles Rams setzte sich bei der Award-Verleihung unter anderem gegen Drake Maye durch, der am Sonntag mit seinen New England Patriots im Super Bowl (im Liveticker) spielt. NFL Honors: Alle Preisträger im Überblick Es ist die erste MVP-Auszeichnung in der 17-jährigen NFL-Karriere Staffords. Der Nummer-1-Pick aus dem Jahr 2009 gewann 2021 mit den Rams den Super Bowl.

NFL Honors: Die weiteren Preisträger Als Offensive Player of the Year wurde Jaxon Smith-Njigba von den Seattle Seahawks ausgezeichnet. Defensive Player of the Year wurde wenig überraschend Myles Garrett von den Cleveland Browns. Seine Wahl war sogar einstimmig. Die Auszeichnungen für die besten Rookies nahmen Tetairoa McMillan von den Carolina Panthers (Offensive) und Carson Schwesinger von den Browns (Defensive) entgegen.

