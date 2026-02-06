- Anzeige -
NFL: Star-Quarterback erstmals zum MVP gewählt - Super-Bowl-Teilnehmer Drake Maye geht leer aus

  • Aktualisiert: 06.02.2026
  • 11:11 Uhr

Matthew Stafford ist erstmals MVP. Der Quarterback der Los Angeles Rams setzt sich bei den NFL Honors unter anderem gegen Drake Maye von den New England Patriots durch.

Der wertvollste Spieler der NFL-Saison 2025 heißt Matthew Stafford.

Der Quarterback der Los Angeles Rams setzte sich bei der Award-Verleihung unter anderem gegen Drake Maye durch, der am Sonntag mit seinen New England Patriots im Super Bowl (im Liveticker) spielt.

Es ist die erste MVP-Auszeichnung in der 17-jährigen NFL-Karriere Staffords. Der Nummer-1-Pick aus dem Jahr 2009 gewann 2021 mit den Rams den Super Bowl.

NFL Honors: Die weiteren Preisträger

Als Offensive Player of the Year wurde Jaxon Smith-Njigba von den Seattle Seahawks ausgezeichnet.

Defensive Player of the Year wurde wenig überraschend Myles Garrett von den Cleveland Browns. Seine Wahl war sogar einstimmig.

Die Auszeichnungen für die besten Rookies nahmen Tetairoa McMillan von den Carolina Panthers (Offensive) und Carson Schwesinger von den Browns (Defensive) entgegen.

NFL Honors 2026: Die Gewinner von MVP, Coach of the Year und Co. im Überblick

1 / 10
<em><strong>NFL Honors 2026: Das sind die Gewinner bei MVP und Co.</strong><br>Vor dem Super Bowl werden traditionell die Awards in diversen Kategorien vergeben, wodurch führende Spieler oder Coaches ausgezeichnet werden. Die Finalisten bei MVP, Coach oder Offensive Player of the Year stehen fest. <strong>ran</strong> zeigt die Gewinner der NFL Honors 2026.</em><br><a href="https://www.ran.de/sports/american-football/nfl/videos/nfl-matthew-stafford-verdient-mvp-icke-reagiert"><em>Im Video: Das sagt Icke zur MVP-Wahl</em></a>
© ZUMA Press Wire

NFL Honors 2026: Das sind die Gewinner bei MVP und Co.
Vor dem Super Bowl werden traditionell die Awards in diversen Kategorien vergeben, wodurch führende Spieler oder Coaches ausgezeichnet werden. Die Finalisten bei MVP, Coach oder Offensive Player of the Year stehen fest. ran zeigt die Gewinner der NFL Honors 2026.
Im Video: Das sagt Icke zur MVP-Wahl

<strong>Most Valuable Player</strong><br>Matthew Stafford, QB, Los Angeles Rams
© UPI Photo

Most Valuable Player
Matthew Stafford, QB, Los Angeles Rams

<strong>Coach of the Year</strong><br>Mike Vrabel, New England Patriots
© UPI Photo

Coach of the Year
Mike Vrabel, New England Patriots

<strong>Assistant Coach of the Year</strong><br>Josh McDaniels, New England Patriots
© Icon Sportswire

Assistant Coach of the Year
Josh McDaniels, New England Patriots

<strong>Comeback Player of the Year</strong><br>Christian McCaffrey, RB, San Francisco 49ers
© Imagn Images

Comeback Player of the Year
Christian McCaffrey, RB, San Francisco 49ers

<strong>Offensive Player of the Year</strong><br>Jaxon Smith-Njigba, WR, Seattle Seahawks
© ZUMA Press Wire

Offensive Player of the Year
Jaxon Smith-Njigba, WR, Seattle Seahawks

<strong>Defensive Player of the Year</strong><br>Myles Garrett, DE, Cleveland Browns
© Icon Sportswire

Defensive Player of the Year
Myles Garrett, DE, Cleveland Browns

<strong>Offensive Rookie of the Year</strong><br>Tetairoa McMillan, WR, Carolina Panthers
© Imagn Images

Offensive Rookie of the Year
Tetairoa McMillan, WR, Carolina Panthers

<strong>Defensive Rookie of the Year</strong><br>Carson Schwesinger, LB, Cleveland Browns
© Icon Sportswire

Defensive Rookie of the Year
Carson Schwesinger, LB, Cleveland Browns

<strong>Protector of the Year</strong><br>Joe Thuney, Guard, Chicago Bears
© Imagn Images

Protector of the Year
Joe Thuney, Guard, Chicago Bears

Mike Vrabel von den New England Patriots durfte sich über den Award zum Coach of the Year freuen. Assistenz-Trainer des Jahres wurde sein Offensive Coordinator Josh McDaniels.

Als Comeback Player of the Year wurde Christian McCaffrey von den San Francisco 49ers geehrt, der sich von einer schweren Verletzung zurückgekämpft hat.

Und den Preis für den Walter Payton Man of the Year Award schließlich nahm Linebacker Bobby Wagner von den Washington Commanders entgegen. Er wird für besondere Verdienste außerhalb des Footballfeldes vergeben.

