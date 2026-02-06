NFL-Highlights kostenlos auf Joyn
NFL: Star-Quarterback erstmals zum MVP gewählt - Super-Bowl-Teilnehmer Drake Maye geht leer aus
- Aktualisiert: 06.02.2026
- 11:11 Uhr
Matthew Stafford ist erstmals MVP. Der Quarterback der Los Angeles Rams setzt sich bei den NFL Honors unter anderem gegen Drake Maye von den New England Patriots durch.
Der wertvollste Spieler der NFL-Saison 2025 heißt Matthew Stafford.
Der Quarterback der Los Angeles Rams setzte sich bei der Award-Verleihung unter anderem gegen Drake Maye durch, der am Sonntag mit seinen New England Patriots im Super Bowl (im Liveticker) spielt.
Es ist die erste MVP-Auszeichnung in der 17-jährigen NFL-Karriere Staffords. Der Nummer-1-Pick aus dem Jahr 2009 gewann 2021 mit den Rams den Super Bowl.
NFL Honors: Die weiteren Preisträger
Als Offensive Player of the Year wurde Jaxon Smith-Njigba von den Seattle Seahawks ausgezeichnet.
Defensive Player of the Year wurde wenig überraschend Myles Garrett von den Cleveland Browns. Seine Wahl war sogar einstimmig.
Die Auszeichnungen für die besten Rookies nahmen Tetairoa McMillan von den Carolina Panthers (Offensive) und Carson Schwesinger von den Browns (Defensive) entgegen.
Most Valuable Player
Matthew Stafford, QB, Los Angeles Rams
Coach of the Year
Mike Vrabel, New England Patriots
Assistant Coach of the Year
Josh McDaniels, New England Patriots
Comeback Player of the Year
Christian McCaffrey, RB, San Francisco 49ers
Offensive Player of the Year
Jaxon Smith-Njigba, WR, Seattle Seahawks
Defensive Player of the Year
Myles Garrett, DE, Cleveland Browns
Offensive Rookie of the Year
Tetairoa McMillan, WR, Carolina Panthers
Defensive Rookie of the Year
Carson Schwesinger, LB, Cleveland Browns
Protector of the Year
Joe Thuney, Guard, Chicago Bears
Mike Vrabel von den New England Patriots durfte sich über den Award zum Coach of the Year freuen. Assistenz-Trainer des Jahres wurde sein Offensive Coordinator Josh McDaniels.
Als Comeback Player of the Year wurde Christian McCaffrey von den San Francisco 49ers geehrt, der sich von einer schweren Verletzung zurückgekämpft hat.
Und den Preis für den Walter Payton Man of the Year Award schließlich nahm Linebacker Bobby Wagner von den Washington Commanders entgegen. Er wird für besondere Verdienste außerhalb des Footballfeldes vergeben.