NFL: Tyler Shough zum Rookie of the Year gewählt - Nachfolger von Jayden Daniels steht fest
- Aktualisiert: 06.02.2026
- 10:30 Uhr
- ran.de
Tyler Shough hat eine überzeugende Rookie-Saison bei den New Orleans Saints hinter sich. Jetzt wurde dem Quarterback eine besondere Ehre zuteil.
Quarterback Tyler Shough von den New Orleans Saints ist zum Pepsi NFL Rookie of the Year gekürt worden. Der 26-Jährige tritt damit die Nachfolge von Jayden Daniels an, der die Auszeichnung im vergangenen Jahr erhalten hatte.
Der Award ist das Ergebnis eines reinen Fan-Votings und nicht zu verwechseln mit den offiziellen Auszeichnungen zum Offensive und Defensive Rookie of the Year, die im Rahmen der NFL Honors gemeinsam unter anderem mit der MVP-Ehrung vergeben werden.
Der Softdrink-Hersteller Pepsi als einer der wichtigsten NFL-Partner führt seine eigene Ehrung bereits seit dem Jahr 2002 durch. Dabei wird nicht zwischen offensiven und defensiven Spielern unterschieden.
Während der Regular Season wurden nach jeder Woche sechs nominierte Rookies vorgeschlagen, die Fans konnten auf der NFL-Homepage für den jeweiligen Gewinner abstimmen. Shough setzte sich schließlich im Gesamtergebnis über die Saison hinweg durch.
New Orleans Saints: Tyler Shough beeindruckte mit Top-Werten
"Ich fühle mich zutiefst geehrt, für diese Auszeichnung ausgewählt worden zu sein", sagte Shough. "Als Neuling war es mein Ziel, alles zu tun, um zum Erfolg unseres Teams beizutragen. Was auch immer von mir verlangt wurde, ich wollte einfach nur dem Team helfen. Ohne meine Teamkollegen und Trainer, die jede Woche alles gegeben haben, um uns zum Sieg zu verhelfen, wäre dies nicht möglich gewesen."
Shough war im NFL Draft 2025 in der zweiten Runde von den Saints gewählt worden. Nach insgesamt sieben Jahren am College nahm er in New Orleans zunächst die Rolle des Backups von Spencer Rattler ein, vor Woche neun wurde er offiziell zum Starter ernannt.
Seine Completion Rate von 67,6 Prozent war die höchste aller Rookie-Quarterbacks, zudem hatte er das zweithöchste Passer Rating und trotz seiner geringeren Spielzeit auch die zweitmeisten Passing Yards. Außerdem brach er mehrere Franchise-Rekorde der Saints für Rookies.