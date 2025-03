Cameron Heyward hat genug gesehen: Der 35-Jährige will endlich den Titel holen. Das sagt er auch geradeheraus.

Cameron Heyward sagt, was Sache ist.

Bereits im Zuge der Gerüchte um Aaron Rodgers ("Entweder du willst ein Pittsburgh Steeler sein oder nicht") hatte der Steelers-Star seine Meinung offen kundgetan.

Nun machte der Defensive End auch dem NFL-Klub mehr oder weniger eine Ansage.

"Ich denke, wir befinden uns in einem Zustand der Dringlichkeit", sagte Heyward in der "Rich Eisen Show". "Wir haben viele Jungs im Team, so wie mich, die sich in der späteren Phase ihrer Karriere befinden. Wir wollen alle gewinnen. Es reicht nicht mehr, einfach nur ein Playoff-Spiel zu gewinnen - was uns seit ein paar Jahren nicht mehr gelungen ist - und das hinterlässt einen bitteren Beigeschmack."

In vier der vergangenen fünf Saisons schafften die Steelers den Einzug in die Postseason, konnten in dem Zeitraum aber keinen einzigen Sieg verbuchen. Letztmals gelang das in der Saison 2016.

Da bringt es auch nichts, dass es unter Coach Mike Tomlin noch nie eine negative Bilanz gab.