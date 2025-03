NFL: New England Patriots gehen bei Stefon Diggs ein zu hohes Risiko! Ein Kommentar

Die New England Patriots haben einen neuen Wide Receiver: Stefon Diggs. Der birgt für die Patriots ein hohes Risiko - wahrscheinlich ein zu hohes. Er bietet aber auch Chancen.

Von Kai Esser

Kein Cooper Kupp. Kein DK Metcalf. Kein Davante Adams. Kein Chris Godwin.

Der Receiver-Markt in dieser NFL-Offseason war durchaus üppig. Doch bei den New England Patriots unterschrieben hat keiner dieser großen Namen. Es dauerte bis in die dritte Woche der Free Agency, ehe die Patriots ein Upgrade auf der Receiver-Position fanden. Stefon Diggs schließt sich dem sechsfachen Champion an.

Und das lässt sich der ehemalige Houston Texan gut bezahlen: 69 Millionen über drei Jahre verdient Diggs, 23 Millionen Dollar jährlich also. Für ihn ist der Deal großartig, für die Patriots ist es ein großes Risiko. Ein zu großes.