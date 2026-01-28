Bill Belichick hätte dieses Jahr zum ersten Mal in die Hall of Fame gewählt werden können. Ein langjähriger Rivale soll das verhindert haben. Mit den New England Patriots hat Bill Belichick in der NFL sechs Super Bowls gewonnen, als Assistenzcoach weitere zwei. 40 von 50 Stimmen, 80 Prozent, hätte er bei der Wahl in die Pro Football Hall of Fame gebraucht. Die bekam er nicht. Wie Belichick selbst gefragt haben soll: Sind sechs Super Bowls nicht genug, um First Ballot Hall of Famer zu werden? Doch sportliche Gründe hat der Affront gegenüber dem 74-Jährigen wohl nicht. Vielmehr hätten mehrere Quellen unter anderem ESPN gesagt, dass zwei Betrugsskandale rund um die Patriots, Spygate and Deflategate, die Gründe sein sollen - denn ein langjähriger Rivale von Belichick habe aufgerufen, ihn nicht zu wählen. NFL: Bill Belichick nicht in die Hall of Fame gewählt

Netzreaktionen zu Belichick: "Ich kann nicht glauben, was ich lese"

Ehemaliger GM der Indianapolis Colts: Anstiftung zur Nicht-Wahl? Laut einem Wahlberechtigten, der anonym bleiben wollte, habe Bill Polian die Meinung geäußert, als Strafe für das Spygate 2007 solle Belichick ein Jahr warten müssen. Damals hatte ein Mitglied des Trainerstabs der Patriots illegale Filmaufnahmen von den Signalen gegnerischer Coaches angefertigt - im Spiel gegen die New York Jets war dies aufgeflogen und bestraft worden. Für Spygate wurde das Team mit dem Verlust eines First-Round-Draft-Picks bestraft und mit einer Strafe von 500.000 Dollar belegt. Belichick selbst musste 250.000 Dollar zahlen. Beim "Deflategate" hatte Tom Brady, Quarterback der Patriots, 2014 im Championship Game gegen die Indianapolis Colts angeordnet, Luft aus den Bällen zu lassen, um sie besser werfen zu können. Brady wurde gesperrt, und auch hier wird Belichick eine Mitschuld gegeben. Doch ganz ohne Hintergedanken dürfte die "Empfehlung" von Polian nicht erfolgt sein. Von 1997 bis 2011 war er General Manager der Indianapolis Colts und mit ihnen und Star-Quarterback Peyton Manning - meist unterlegener - Rivale der Patriots-Dynasty. Immer wieder war er mit seinem Team an Belichicks Patriots gescheitert.

