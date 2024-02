NFL - Nächste Stadt in Europa: Hier spielt die Liga 2025!

Die NFL baut ihre International Series weiter aus. Ab 2025 spielt die beste Football-Liga der Welt in Madrid und holt sich einen starken Partner an die Seite!

"Die Ankunft der National Football League im Santiago Bernabeu ist ein bedeutendes Ereignis in der Sportgeschichte", sagte Real-Präsident Florentino Perez. "Diese strategische Allianz zwischen Real Madrid und einer Organisation mit dem Prestige der NFL wird unsere Marken weltweit stärken. Sie wird von Millionen von Menschen auf allen Kontinenten begeistert aufgenommen werden, und es ist uns eine Ehre, diese Reise gemeinsam anzutreten."

50 Spiele der Regular Season wurden in der Geschichte der Liga bereits international ausgetragen, darunter in London, München, Frankfurt, Mexiko-Stadt und Toronto. Sao Paulo in Brasilien wird 2024 ein Spiel in der Corinthians Arena, der Heimat des brasilianischen Fußball-Klubs SC Corinthians, austragen - das erste in Südamerika.

Madrid ist der erste neue Markt, der für die Internationalen Spiele 2025 bestätigt wurde, und wird die vierte europäische Stadt sein, die ein reguläres Saisonspiel ausrichtet (London, Frankfurt, München).