NFL: Neue Chance für ehemaligen Raiders-Fullback Jakob Johnson möglich

New York Jets: Nick Bawden

New Orleans Saints: Zander Horvath

Aktuell spielen 14 Teams mit einem FB. Die Las Vegas Raiders gehören nach der Johnson-Entlassung erstmal nicht mehr dazu. Die anderen 14 Teams haben bislang alle mindestens einen FB unter Vertrag, was die Situation für den Deutschen erschwert.

Traditionell haben es Fullbacks in der NFL schwer. Viele Teams spielen sogar ohne Fullback, obwohl sie ein Gamechanger sein können und Running Backs wie Quarterbacks sehr von ihnen profitieren können.

Neue Hoffnung für Jakob Johnson

Auch wenn die Situation verzwickt erscheint, gibt es Licht am Ende des Tunnels. Wie "heavy.com" und "The Atheltic" berichten, könnte die Spur für Johnson nach New York führen.

Denn die heimischen Giants haben einen neuen Coach für die Offensive Line verpflichtet, Carmen Bricillo. Jener Bricillo, mit dem Johnson gemeinsam sehr erfolgreich in Las Vegas und auch New England zusammenarbeitete. Der Positionscoach soll demnach große Stücke auf Johnson halten, er sieht angeblich viele der erfolgreichen Läufe des ehemaligen Raiders-Running Back Josh Jacobs im Zusammenhang mit der Blocking-Arbeit von Johnson.