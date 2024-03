NFL: Erweiterung der Regular Season auf 18 Spiele wird wohl weiter diskutiert

Andrew Berry, General Manager der Cleveland Browns, betonte vor wenigen Tagen in der Sendung "PFT Live", dass die NFL-Teams versuchen würden, die Trade Deadline um zwei Wochen nach hinten zu verschieben, wobei eine Woche auf die geänderten Voraussetzungen des auf 17 Spiele ausgeweiteten Spielplans zurückzuführen ist und die zweite in Erwartung eines 18. Spieltags.

Laut Mike Florio von "Pro Football Talk" hätten die Oberen der Liga die Ausweitung nicht verworfen, "Gesundheits- und Sicherheitsbedenken hin oder her".

Werden die NFL-Teams in naher Zukunft bereits 18 Spiele in der Regular Season austragen?

Ausweitung der Regular Season auf 18 Spiele nur noch Frage der Zeit?

"Ich habe mich mit einigen Jungs unterhalten und Berrys Plan erwähnt, dass die Ausweitung um ein weiteres Spiel zu erwarten ist. Die Reaktion war im Grunde: 'Ja. Das wird kommen'", gab Florio der Debatte weiteren Nährboden.

Es deutet somit immer mehr darauf hin, dass die Ausweitung der Regular Season nur noch eine Frage der Zeit zu sein scheint - die ökonomischen Vorteile wären für die NFL und ihre Teamowner schlichtweg zu eindeutig.

In Hinblick auf die Verletzungsproblematik und das steigende Risiko durch die Zusatzbelastung eines weiteren Spieltags lieferte "The Athletic" in einer Einschätzung der Thematik mehrere sachdienliche Lösungsansätze, um die Interessen aller Parteien bestmöglich zu schützen.

Demnach könnte die Liga die Auswirkungen eines 18. Spieltags auf ihre Stars abmildern, indem sie der Regular Season eine zweite Bye Week hinzufügt. Des Weiteren wäre es laut dem Bericht auch sinnvoll, die meisten Thursday Night Games der betreffenden Teams nach Möglichkeit in der Woche nach einer Bye Week auszutragen, um so viele der kurzfristigen zeitlichen Umstellungen zwischen Spieltagen wie möglich für die Teams zu vermeiden.