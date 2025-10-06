NFL: New England Patriots beenden Serie der Buffalo Bills - kein Team mehr ungeschlagen

In einem packenden Sunday Night Game setzen sich überraschend die Patriots bei den Bills durch. Für die entscheidende Aktion sorgt ein Rookie.

Von Tobias Wiltschek

Nun hat es auch die Buffalo Bills erwischt! Gegen die New England Patriots verlor das Team um Superstar Josh Allen in einem wahren Krimi mit 20:23.

Den entscheidenden 37-Yard-Drive am Ende des vierten Viertels beendete Rookie Andy Borregales mit einem verwandelten Field Goal aus 52 Yards Entfernung 15 Sekunden vor Schluss.

Mit der Niederlage der Bills gibt es in der NFL nach nur fünf Spieltagen kein ungeschlagenes Team mehr.

Wide Receiver Stefon Diggs von den Patriots fing 10 Pässe für 146 Yards und feierte mit dem Sieg bei seinem Ex-Team eine erfolgreiche Rückkehr nach Buffalo.