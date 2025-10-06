Anzeige
nfl

NFL: New England Patriots beenden Serie der Buffalo Bills - kein Team mehr ungeschlagen

  • Veröffentlicht: 06.10.2025
  • 06:35 Uhr
  • Tobias Wiltschek

In einem packenden Sunday Night Game setzen sich überraschend die Patriots bei den Bills durch. Für die entscheidende Aktion sorgt ein Rookie.

Von Tobias Wiltschek

Nun hat es auch die Buffalo Bills erwischt! Gegen die New England Patriots verlor das Team um Superstar Josh Allen in einem wahren Krimi mit 20:23.

Den entscheidenden 37-Yard-Drive am Ende des vierten Viertels beendete Rookie Andy Borregales mit einem verwandelten Field Goal aus 52 Yards Entfernung 15 Sekunden vor Schluss.

Mit der Niederlage der Bills gibt es in der NFL nach nur fünf Spieltagen kein ungeschlagenes Team mehr.

Wide Receiver Stefon Diggs von den Patriots fing 10 Pässe für 146 Yards und feierte mit dem Sieg bei seinem Ex-Team eine erfolgreiche Rückkehr nach Buffalo.

VIDEO: Erstklassig! Stefon Diggs mit Millimeter-Arbeit gegen Ex-Team

NFL, American Football Herren, USA New England Patriots at Buffalo Bills Oct 5, 2025; Orchard Park, New York, USA; Buffalo Bills quarterback Josh Allen (17) drops back to pass against the New Engla...

Patriots-Quarterback Drake Maye blieb zwar ohne Touchdown-Pass, konnte aber starke 22 von 30 Pässen und sorgte insgesamt für 273 Yards Raumgewinn. Die beiden Touchdowns der Gäste gelangen Running Back Rhamondre Stevenson.

Bills-Quarterback Josh Allen leistet sich bittere Interception

Bills-Spielmacher Allen kam auf zwei Touchdown-Pässe, leistete sich aber beim Stand von 10:13 aus Sicht seines Teams auch eine Interception gegen Ende des dritten Viertels.

Die Hausherren kamen im Schlussviertel zwar noch einmal auf 20:20 heran, das Field Goal der Patriots kurz vor dem Ende raubte ihnen aber alle Hoffnungen auf ein erfolgreiches Comeback.

Trotz der ersten Niederlage führen die Bills (4-1) die AFC East weiter an. Dahinter aber verkürzten die zweitplatzierten Patriots (3-2) den Abstand.

