NFL - "Keine Einsätze": ICE soll dem Super Bowl fernbleiben

Die Agenten der US-Einwanderungsbehörde ICE sollen rund um den Super Bowl am kommenden Sonntag (ab 0.30 Uhr im Liveticker) in Kalifornien keine Rolle spielen.

Das ließ Cathy Lanier, die Sicherheitschefin der US-Football-Liga NFL, am Dienstag wissen. Sie widersprach damit jüngsten Medienberichten. "Rund um den Super Bowl oder die damit verbundenen Veranstaltungen sind für diese Woche keine geplanten Einsätze von ICE vorgesehen, die auf Fans abzielen", sagte Lanier.

Das Endspiel der NFL ist das größte jährliche Sportereignis der USA, in diesem Jahr findet es in Santa Clara im Stadion der San Francisco 49ers statt. Corey Lewandowski, ein leitender Berater der US-Heimatschutzministerin Kristi Noem, hatte im vergangenen Jahr noch Einsätze rund um das Finale angekündigt. "Es gibt keinen Ort, der Menschen, die sich illegal in diesem Land aufhalten, einen sicheren Hafen bieten kann – nicht beim Super Bowl und nirgendwo sonst", sagte Lewandowski.

Sicherheitschefin Lanier gab sich nun aber "überzeugt davon", dass "keine ICE-Durchsetzungsmaßnahmen" geplant seien: "Beim Super Bowl ist ICE nicht mit uns im Einsatz."

Das von der Regierung von US-Präsident Donald Trump verfügte Vorgehen schwer bewaffneter und maskierter ICE-Beamter gegen vermeintlich Illegale sorgt in mehreren US-Städten für Unsicherheit und auch für eine Gegenbewegung. Im Januar wurden eine US-Bürgerin und ein US-Bürger in Minneapolis im Rahmen der groß angelegten Operation von Bundesbeamten getötet.