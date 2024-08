NFL: New England Patriots - Drake Maye offenbart große Probleme im Training-Camp

Am vergangenen Dienstag soll der Rookie durch einen verunglückten Pass in Richtung Javon Baker dafür gesorgt haben, dass die gesamte Offense zu Liegestütz-Übungen verdonnert wurde.

An dritter Stelle des diesjährigen NFL-Drafts pickten die New England Patriots den jungen Quarterback Drake Maye.

Der Geist von Mac Jones

Alles in allem macht Maye also keineswegs den Eindruck, als könne er derzeit den angeknackste Quarterback-Position bei den Patriots zu alter Stärke bringen.

"Ich bin der letzte Mensch auf der Welt, der sehen wollte, was ich gesehen habe, ich wollte mich heute selbst belügen", sagte Sportkommentator Michael Holley am Montag auf "NBC Sports Boston". "Ich habe Drake Maye im College gesehen, ich habe ihn im College geliebt, das wisst ihr. Er war ein hervorragender College-Spieler.

"Heute in Foxborough, wissen Sie, wen ich da gesehen habe? Den Geist von Mac Jones. Ich habe den Geist von Mac Jones gesehen. Nicht nur Mac Jones, der als Rookie gegen Tom Brady antrat, wir sprechen von Mac Jones in Dallas in diesem schrecklichen Spiel, der schrecklichen Niederlage, die New England letztes Jahr in Dallas einstecken musste. Er war schrecklich, er war in jeder Hinsicht schrecklich. Er konnte nichts richtig machen."

Jones wurde in der Offseason zu den Jacksonville Jaguars getradet - Maye sollte es besser machen als der gescheiterte Brady-Nachfolger. Doch davon ist bislang nichts zu sehen.