Jacoby Brissett kehrte in der Free Agency zu den New England Patriots zurück. Head Coach Jarod Mayo ist voll des Lobes für den Routinier, der offenbar sogar Starting Quarterback werden könnte.

von Daniel Kugler

Holen die New England Patriots mit dem dritten Pick im Draft doch keinen neuen Starting Quarterback?

Head Coach Jarod Mayo hat eine weitere Option Under Center zumindest nicht ausgeschlossen: Rückkehrer Jacoby Brissett, der in der Free Agency einen Einjahresvertrag über acht Millionen Dollar unterschrieben hat, könnte 2024 womöglich starten.

"Ein Kerl wie Jacoby ist ein großartiger Anführer", betonte Mayo gegenüber dem "NFL Network": "Jeder liebt ihn. Ihn wieder im Gebäude zu haben, ist definitiv hilfreich für uns. Und ganz ehrlich, er könnte dieses Jahr unser Starter sein."

Eine Entscheidung über das Vorgehen im Draft habe die Franchise noch nicht abschließend gefällt. "Wir müssen abwarten. Wie ich schon sagte, sind wir nicht fest entschlossen, einen Quarterback an Nummer drei zu draften, aber wir haben ein gutes Gefühl, einen Kerl wie Jacoby in den Startlöchern zu haben", so der Coach weiter.