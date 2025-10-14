NFL: Die Buffalo Bills und Josh Allen sind kein Anwärter auf den Super Bowl - ein Kommentar

In einer Woche machen sie die Chiefs platt, in der nächsten blamieren sie sich gegen die Dolphins. Die Buffalo Bills sind aktuell nur ein Pretender. Ein Kommentar. Von Franziska Wendler Was für einen Unterschied zwei Wochen in der NFL doch machen können. Gut eine Woche ist es her, da waren die Gazetten voll des Lobes für die Buffalo Bills. In Woche neun hatte man den Kansas City Chiefs eine Niederlage beigebracht, endlich mal wieder den jahrelangen Rivalen in die Schranken gewiesen. Josh Allen stach Patrick Mahomes aus und zeigte sich in MVP-Form. In einer Woche kann sich aber viel tun. Sehr viel sogar.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Denn am zehnten Spieltag zeigte die Franchise wieder ihr anderes, deutlich hässlicheres Gesicht. Gegen die eigentlich miserablen Dolphins, die zuvor eine Pleite nach der anderen kassiert hatten, setzte es eine Niederlage. Und die war noch nicht einmal besonders knapp. 13:30 prangte am Ende auf der Anzeigentafel. Die Highlights der NFL auf Joyn Es war eine Art Reality-Check für die ambitionierten Bills - und der fiel nicht allzu positiv aus. Freilich, die NFL scheint im Jahr 2025 so ausgeglichen wie fast nie zu sein. Der Spruch "Jeder kann jeden schlagen" ist in dieser Saison so wahr wie selten.

Anzeige

NFL: Buffalo Bills brauchen guten Josh Allen Allerdings unterscheiden sich die Bills in einem Aspekt von anderen guten Teams: Abgesehen von ihrem Quarterback Josh Allen können sie keine Position vorweisen, auf der sie überragend besetzt sind. Aktuell sind die Bills darauf angewiesen, dass Allen ihnen Spiele mit seinen unglaublichen Fähigkeiten gewinnt. Das scheint der einzige Way to Win für die Bills. Und das ist weder nachhaltig, noch gesund, noch hat jemals ein Team so in irgendeinem Sport irgendwas gewonnen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

NFL: Steelers-Coach Tomlin angepisst von Frage zu Aaron Rodgers

Und das zeigte sich gegen die Dolphins beispielhaft, als Allen nicht seinen allerbesten Tag erwischte. Gewiss, 306 Passing Yards und zwei Touchdowns sind alles andere als schlecht, jeweils eine Interception und ein verlorener Fumble helfen allerdings weniger. Und auch der Rest des Teams zeigte sich nicht unbedingt auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Die Defense war nicht imstande Dolphins-Running-Back De'Von Achane vernünftig zu covern. Wie lassen sich sonst 174 Rushing Yards, 51 Receiving Yards und zwei Rushing Touchdowns über 59 und 35 Yards erklären?